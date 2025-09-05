Miskolcon most káosz jöhet: több utcát is lezártak – mutatjuk a listát!

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

Több helyen fel van túrva Miskolc jelenleg.

Friss miskolci közlekedési információk

Miskolc több pontján zajlanak közmű- és karbantartási munkálatok, emiatt forgalomkorlátozásokra, lassabb haladásra kell számítani. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett szakaszokon.

Főbb helyszínek

Bajcsy-Zsilinszky utca (Szinvapark mellett): félpályás útlezárás a MIVÍZ Kft. hibaelhárítása miatt. A forgalom lassabban haladhat.

Corvin utca (Arany János utca – Centrum közötti szakasz): félpályás útlezárás, jelzőlámpás irányítással. Torlódás előfordulhat.

Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A város több más pontján is közterület-bontási és hibaelhárítási munkák zajlanak, így például az Alkotmány utca, Árpád utca, Bacsinszky András utca, Balaton utca, Bartók Béla utca, Besenyői út, Bezerédi utca, Csermák Antal utca, Csokonai utca, Endresz György utca, Erkel Ferenc utca, Erenyő utca, Fonoda utca, Fogarasi utca, Görömbölyi utca, Görögszőlő utca, Izsó Miklós utca, József utca, Klapka György utca, Lehár Ferenc utca, Lonovics utca, Maros utca, Nagy Lajos király utca, Nádas utca, Puskin utca, Réz utca, Salétrom utca, Szántó Kálmán János utca, Selyemrét utca, Szentistványi utca, Szent István utca, Szendrei utca, Széchenyi utca, Templom utca, Telepy György utca és Tópart utca környékén.

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

tartsák be a sebességkorlátozásokat,

és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

