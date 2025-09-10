szeptember 10., szerda

Figyelem!

1 órája

Miskolc több forgalmas csomópontja bedugult szerdán, délután a villamos sem jár

Mutatjuk, mire számíthatnak szeptember 10-én a miskolci utakon. Friss miskolci közlekedési információk.

Boon.hu

Íme a legfrissebb miskolci közlekedési információk.

Friss miskolci közlekedési információk.
Friss miskolci közlekedési információk. Forrás: Miskolci Városgazda

A Győri kapu – Zoltán utca kereszteződésében a fényjelző berendezések jelenleg nem működnek, sötétek. A hibaelhárítás folyamatban van.

A Corvin utcában, az Arany János utca – Centrum közötti szakaszon félpályás útlezárás van érvényben, jelzőlámpás irányítással halad a forgalom. Torlódás előfordulhat.

A Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcákban ivóvíz-fővezeték csere folyik. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok Miskolcon

Miskolcon közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alkotmány utca, Ady Endre utca, Árpád utca, Bacsinszky A. utca, Balaton utca – Takta utca kereszteződés, Balassi utca, Bartók B. utca, Bartók Béla utca, Bartók Béla tér – Hunyadi utca kereszteződés, Besenyői út – Tömösi utca kereszteződés, Bezerédi utca, Boldog utca, Csáby L. utca, Csermák A. utca, Csemete utca – Bródy S. utca kereszteződés, Csehov utca, Csokonai utca, Dália utca, Dózsa György utca, Endresz Gy. utca, Erkel F. utca, Erenyő utca, Fonoda utca – Szinva utca kereszteződés, Görömbölyi utca, Görögszőlő utca, Hóvirág utca – Baráthegyalja kereszteződés, Illyés Gy. utca, Isaszeg utca, Izsó Miklós utca, Jósva utca, József A. utca, Kapitány kürt, Klapka utca – Hajós utca kereszteződés, Koboz utca – Fogarasi utca kereszteződés, Klapka Gy. utca – Coop boltnál, Lehár Ferenc utca, Lonovics utca, Maros utca, Majláth István utca, Mónus Illés utca, Nagy Lajos király utca, Nádas utca, Puskin utca, Réz utca, Salétrom utca – Bercsényi utca kereszteződés, Szántó K. J. utca, Szentistványi utca, Szent István utca, Szendrei utca, Széchenyi utca – Centrum, térköves járda, Templom utca, Temetőalja utca, Telepy Gy. utca, Tópart utca

A munkavégzések ideje alatt arra kérik a közlekedőket, hogy:

  • figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,
  • tartsák be a sebességkorlátozásokat,
  • és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információ - írta a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szerda reggel.

Délután a villamosok is leállnak

Kivonul a rendőrség Miskolcon, le kell állítani a villamosokat. Részletek itt!

 

 

