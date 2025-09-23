1 órája
Bor, borzselé és közösség: Miért beszél mindenki Gonda Péterről? (fotók + videó!)
Gonda Péter ízi-vérig borász, méghozzá harmadik generációs a családi gazdaságban. Miskolc Kisavas egyik legmeghatározóbb pincészetében beszélgettünk a szőlő ezer arcáról.
Gonda Péternek nagy tervei vannak Miskolcon
Fotó: Takács Joci
Az Arnóti sor végén található a Gonda Pincészet, ami sokkal több mint alkoholos nedűk árusítóhelye. A lenyűgöző méretű borospince mellett ugyanis ezen a helyen a szőlészet és borászat szívből jövő elfoglaltság, annak minden bájával és nehézségével, emellett pedig komoly közösségépítés is zajlik a hangulatos portán, Miskolc Kisavas városrészén.
A tulajdonost arról faggattuk, hogy milyen felhasználási módjai lehetnek a szőlőnek, illetve a pincészetében ezek közül mivel találkozhat az odalátogató.
Miskolc Kisavas csupán egy a három helyszín közül
Gonda Péter egyik új érdeklődési pontja a verjus (verzsü), ami annak a szüretelési folyamatnak az eredménye, amikor zsendül a szőlő, még zölden leszedik és így préselik, majd tükrösre szűrik. Régebben is használták már savanyítószernek, mert picit lágyabb, mint a citrom. Felhasználása igen sokrétű, fröccsöknél, spritzereknél nagyon frissítő, de ételek savas elemeként is nagyon népszerű és sok étterem konyhájában használják adalékként.
A Gonda borászat az erdőbényei Liget-tanya családi gazdaság részeként felépülő és fejlődő 3. generációs borászat. Itt található a technológiai háttér, itt zajlik a borok nagy részének előállítása, ami feltétele is annak, hogy Tokaji borként kerülhessen kereskedelembe a palack. A 2014-es technológiai váltás óta folyamatosan kísérleteznek a vad- és fajta élesztőkkel. Első kereskedelmi forgalomba hozott száraz, csendes boraik 2016-ban készültek, mustot és pezsgőt 2019 óta palackoznak.
Építész és építőmérnök házaspár két kisfiunkkal kiegészülve alkotjuk a borászatot széleskörű, családi támogatás mellett. Tokaj-Hegyalja mellett, Miskolcon a Dugó R6 rendezvényhelyszínen és az avasi pincesoron is megtalálhatóak. A fehér szőlőt a bodrogkeresztúri Lapis és az erdőbényei Lepény dűlőből szüretelik.
A borászat kínálatában megtalálható:
- must,
- száraz furmint és hárslevelű,
- pezsgők és
- késői szüretelésű, édes furmint is.
Fehérborzselét a hamburger mellé!
Bár Gonda Péter borászata elsősorban a bor-, must- és pezsgőpaletta szélesítésére fókuszál, így idén először például piacra lépnek rozéjukkal is, nem áll távol tőle a kollaboráció más, gasztroélményeket kínáló szolgáltatókkal, más pincetulajdonosokkal. Így akadt össze az „Avas Grand Burger” megalkotójával, amihez két miskolci pincészet boraiból készített borzselé is dukál, egyik a Péteré.
A fehérbor redukálásával így kapnak egy letisztult zselét, amit sáfrányos majonézzel hoznak összhangba és ami így extra adalékként fényezi az egyéb különleges összetevőket, mint a hús, a libamáj és egyebek.
Bár a klímaváltozás, nehezíti a borászati pályát, Gonda Péter egyelőre nem gondolkodik a szőlő egyéb felhasználási módjában. Ahogy fogalmaz, számára nem lenne akkora élmény egy szőlőalapú kozmetikum, szappan, vagy akár olaj gyártása, mint amilyen élményt az ad, hogy évről évre arra törekszik, hogy a tökéletes ízharmóniájú bort és pezsgőt megalkossa. Van, amikor sikerül, van, amikor kevésbé.
Közösségépítés egy színes, jó energiákkal teli, álomszép panorámát kínáló helyszínen
A szőlő felhasználásának kísérletezgetése helyett mellékvonalként ő inkább a közösségépítést választotta, így a Gonda Pincészet udvara már filmvetítéseknek, építész alkotótábornak, baráti összejöveteleknek is otthont ad. A tavalyi év óta májustól szeptemberig minden pénteken és szombaton nyitva vannak, de az év többi részében is hirdetnek tematikus programokat, amiről közösségi oldalukon tájékoztatják az egyre duzzadó követőtábort.
Az egyik szívet melengető visszajelzés egy olyan kamaszokból álló csapat szüleitől érkezett, akik az utóbbi időben szívesen látogatják a Kisavas ezen részét. Hálásak Péternek, hogy létrehozta ezt a közösségi teret, mert így ők is nyugodtabbak, hogy a gyerekek jó helyen vannak.
Gonda Péter érzi az éghajlat egyre extrémebb változását saját bőrén is, ahogy mondja minden év más és kiszámíthatatlan, hogy adott év termése éppen milyen lesz, onnan lehet továbbgondolkodni, hogy mit lehet belőle kihozni. Az idei termés egy eklatáns példa a kiszámíthatatlanságra, amikor már minden borász örült, milyen szép és egészséges szőlője van és pont amikor eljött a szüret ideje, lezúdult egy nagyobb mennyiségű csapadék, ami viszont az egyébként is vékonyabb héjú szőlőszemeket – ami egy stresszes, aszályos nyárnak köszönhető – teljesen szétcsattantotta. Ez az édes boroknál még nem tragédia, de a száraz boroknál nagy probléma.
A szőlő ezer arca: A Gonda borászatban jártunkFotók: Takács Joci
Az alkotó egy kicsit magát is a palackba zárja
Borászként az elsődleges cél egy csúcsbor készítése, ami a legjobb tudást, a területet, a fajtajelleget s minden esszenciáját tükrözi annak, aki alkotja egy palackba zárva. Péter ebben hisz és egyelőre marad a borkészítés kalandos útján, az alkotás izgalmas folyamatában, akkor is, ha a globális felmelegedés okozta éghajlati változásokkal neki is számolnia kell.
Annyit azért hozzátett, hogy családi szinten nyilván fogyasztják a szőlőt többféle módon is, így gyümölcslevesben, vagy fagyiként, de nem terveznek ezekkel vállalkozás szinten foglalkozni. Marad a borászat, a pincészet és a közösségépítés.
