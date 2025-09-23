Bor, borzselé és közösség: Miért beszél mindenki Gonda Péterről? (fotók + videó!)

Az Arnóti sor végén található a Gonda Pincészet, ami sokkal több mint alkoholos nedűk árusítóhelye. A lenyűgöző méretű borospince mellett ugyanis ezen a helyen a szőlészet és borászat szívből jövő elfoglaltság, annak minden bájával és nehézségével, emellett pedig komoly közösségépítés is zajlik a hangulatos portán, Miskolc Kisavas városrészén.

Miskolc Kisavas részén csodák hevernek a pince padlóján Fotó: Takács Joci

A tulajdonost arról faggattuk, hogy milyen felhasználási módjai lehetnek a szőlőnek, illetve a pincészetében ezek közül mivel találkozhat az odalátogató.

Miskolc Kisavas csupán egy a három helyszín közül

Gonda Péter egyik új érdeklődési pontja a verjus (verzsü), ami annak a szüretelési folyamatnak az eredménye, amikor zsendül a szőlő, még zölden leszedik és így préselik, majd tükrösre szűrik. Régebben is használták már savanyítószernek, mert picit lágyabb, mint a citrom. Felhasználása igen sokrétű, fröccsöknél, spritzereknél nagyon frissítő, de ételek savas elemeként is nagyon népszerű és sok étterem konyhájában használják adalékként.