Csillagok jönnek Miskolcra: az Iszkor csapata Michelin-szintű élményt hoz a városba
A Michelin-ajánlással büszkélkedő mályinkai Iszkor étterem csapata Miskolcra hozza legújabb projektjét. Miskolc szívében, az Avason, a legendás Bortanya épületében nyílik a Gajdó, amely friss koncepcióval, nagy terasszal, kandallóval és sok-sok programmal várja majd a vendégeket.
Ahogy arról a boon.hu augusztus elején elsőként beszámolt, a Michelin-díjas Iszkor étterem tulajdonosai Miskolcon kerestek új helyszínt. Mostanra eldőlt: az új egység a legendás Bortanya épületében nyílik meg. A csapat szeptember 26-án jelentette be közösségi oldalán, hogy aláírták a bérleti szerződést.
Miskolc gasztronómiája újabb csúcsokra tör
Hosszú és rögös út végéhez érkeztünk, és még csak most jön a java. Ma ugyanis aláírtuk az új egységünk bérleti szerződését
– írták az Iszkor tulajdonosai posztjukban.
Az Iszkor nemcsak a vendégek, hanem a szakma elismerését is kivívta. A Pohner Ádám és Kun A. Luca által életre hívott mályinkai étterem alig egy évvel a nyitása után elnyerte a Michelin Bib Gourmand minősítést, valamint a Dining Guide Év újonca különdíját is. A mályinkai helyszíni riportunkat az alábbi cikkben olvashatja.
Az új hely neve Gajdó lesz, és várhatóan 2025 februárjában nyit. Az Iszkor csapata már most leszögezte, hogy nem az Iszkor 2.0-át hozzák el Miskolcra, hanem egy frissebb, lazább koncepciót.
A Gajdó továbbra sem Iszkor 2.0 lesz. Más koncepcióval készülünk, aminek egyaránt része lesz, hogy bármikor be tudtok ülni hozzánk akár csak egy kávéra vagy pohár borra és lesz ebédmenü, egy szűkebb á la carte kínálat, és készülünk mellé egy izgalmas barfood válogatással is.
Iszkor étterem, MályinkaFotók: Vajda János
Nemcsak testnek, léleknek is
Az étterem nemcsak a gasztronómiára épít. Koncertek, workshopok, vásárok és más események is szerepelnek a tervekben. A belső tér kandallóval, külön rendezvénytérrel és sok-sok zölddel ölelt terasszal készül.
Szóval szia nagyváros, és szia GAJDÓ, ami néhány hónap felkészülés után, várhatóan februártól az Iszkor kis/nagy testvéreként az Avason vár majd titeket
– tették hozzá. A csapat köszönetet mondott a miskolci vendéglátós kollégáknak és az önkormányzatnak is a meleg fogadtatásért.
A melegszívű fogadtatást nagyon köszönjük a Miskolci Önkormányzatnak, akik megkerestek a lehetőséggel, és a miskolci vendéglátós kollégáknak, akik egytől egyig tárt karokkal vártak a szomszédba, hiszen nem egymás konkurenciái vagyunk, hanem épp ellenkezőleg, egymást erősítjük.
Miskolc a magyar gasztronómia élvonalában
Az örömhírt Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere is megosztotta közösségi oldalán.
A miskolci gasztronómia évek óta a hazai gasztronómiai sikerlisták élén szerepel, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a napokban is bezsebelt elismerések, melyekről az alábbi cikkekben olvashat.
