Csillagok jönnek Miskolcra: az Iszkor csapata Michelin-szintű élményt hoz a városba

Nem csak testnek, léleknek is

Az étterem nemcsak a gasztronómiára épít. Koncertek, workshopok, vásárok és más események is szerepelnek a tervekben. A belső tér kandallóval, külön rendezvénytérrel és sok-sok zölddel ölelt terasszal készül.

Szóval szia, nagyváros, és szia, GAJDÓ, ami néhány hónap felkészülés után, várhatóan februártól az Iszkor kis/nagy testvéreként az Avason vár majd titeket

– tették hozzá. A csapat köszönetet mondott a miskolci vendéglátós kollégáknak és az önkormányzatnak is a meleg fogadtatásért.

A melegszívű fogadtatást nagyon köszönjük a Miskolci Önkormányzatnak, akik megkerestek a lehetőséggel, és a miskolci vendéglátós kollégáknak, akik egytől egyig tárt karokkal vártak a szomszédba, hiszen nem egymás konkurenciái vagyunk, hanem épp ellenkezőleg, egymást erősítjük.

Miskolc a magyar gasztronómia élvonalában

Az örömhírt Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere is megosztotta közösségi oldalán.