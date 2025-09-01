Valami készül Miskolcon a József Attila utcán: utánajártunk, és leesett az állunk!

Új éjszakai klub készül felkavarni Miskolc hétvégéit. A Club River elegáns, mégis bulizós világot ígér, külön pénteki és szombati tematikával. A József Attila utcában nyíló klub egyszerre célozza a fiatalokat és a 25 feletti közönséget, és egy olyan mixet hoz, ami eddig talán nem volt a városban. Arról, hogy miről álmodik a klub vezetése a boon.hu-nak nyilatkoztak.

Mi történik a miskolci József Attila utca egykori ipari épületében?

Fotó: Takács József