Valami készül Miskolcon a József Attila utcán: utánajártunk, és leesett az állunk!
Hetek óta találgatják, mi készül a József Attila utcán. Most utánajártunk, mi is lesz pontosan a Club River, és mit hoz ez Miskolcnak. A tulajdonosok nyilatkoztak.
Új éjszakai klub készül felkavarni Miskolc hétvégéit. A Club River elegáns, mégis bulizós világot ígér, külön pénteki és szombati tematikával. A József Attila utcában nyíló klub egyszerre célozza a fiatalokat és a 25 feletti közönséget, és egy olyan mixet hoz, ami eddig talán nem volt a városban. Arról, hogy miről álmodik a klub vezetése a boon.hu-nak nyilatkoztak.
Új éjszakai klub nyílik Miskolcon, itt vannak a részletek!
Tramtrain is érkezhet Miskolcra!
Új négysávos Miskolcra, de a tramtrain is képbe került. Rá sem fogunk ismerni Miskolcra, ha ezeket a fejlesztéseket meglépik. Hogy pontosan miket? Olvassa el az alábbi cikkben.
Új négysávos Miskolcra, de a tramtrain is képben! Rá sem fogunk ismerni a városra, ha ezeket a fejlesztéseket meglépik
De nemcsak a tramtrain került képbe Miskolcon, hanem az Y-híd is. Elkészült ugyanis a módosítás tervezete a 3. számú főút Miskolcot elkerülő szakaszának megvalósíthatóságához. A beruházást korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították. Arról az útról van szó, amelyet a megépült Y-híd hosszabbításaként terveznek. Olvassa el a részleteket!
Ne dobja ki a hűtőt, inkább tegye pénzzé!
Miskolc egyik nyugodt, családi házas övezetében különös látvány fogadta a járókelőket a minap. Egy régi, fehér hűtőt tettek ki a járda mellé. Úgy tűnt, valamelyik utcabeli lakó unta meg, és inkább közterületen szabadult meg tőle. Rosszul járt! Hogy hogyan járt volna jobban? Megtudhatja a boon.hu-n.
Kidobták a hűtőt Miskolcon: fél órán belül hihetetlen dolog történt vele
Miskolc a gasztronómia csúcsán
Miskolcon a Desszertem mindenkinek a színház mellett megbújó cukrászdát jelenti. Most kiderült, hogy nem csak Miskolcon, hanem országszerte is! Az ország hat kedvenc cukrászdája közé kerültek.
A sütik mellett Sátoraljaújhelyen a Meki léte foglalkoztatja a lakosokat. Hosszú ideje sokak vágya egy gyorsétterem a városba. Megkérdeztük az étteremláncot, vannak-e terveik Borsodban, gyorsan válaszoltak.
Hoppá! McDonald’s lesz ebben a borsodi városban? Megkérdeztük, itt a válasz!
Halálos baleset történt a 27-es úton
Sajnos augusztus utolsó hete nem telt el tragédia nélkül. Augusztus 28-án 14 óra körül a 27-es főút negyvenedik kilométerszelvényénél frontálisan ütközött egy személygépkocsi és egy tehergépkocsi. A személygépkocsi sofőrje, egy férfi beszorult az autóba és mire a segítség megérkezett, már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Helyszíni fotókat talál a balesetről szóló cikkben.
Sokkoló fotók érkeztek a 27-es főúton történt halálos balesetről
2007-ben tragikus autóbalesetben hunyt el a Diósgyőr egykori futballistája, Bozó Péter is. A sorsolások kapcsán rá emlékeztünk.
Augusztusi majdnem fagyok
Az idei augusztust biztos nem felejtik el néhány borsodi településen, ahol négy fok alá kúszott a hőmérő higanyszála. Hogy kik kerültek a Hungaromet top 10-es listájára? Olvassa el portálunkon.
Dermesztő, mi történt Borsodban, amikor még sokan aludtak! Nem lettünk volna a környékbeliek helyében
Másfél millió mire jó?
Igencsak nagy szerencsére és tudatosságra van szükségünk, ha egy-másfél millió forintból szeretnék használt autót vásárolni. Szétnéztünk a borsodi használtautó-piacon, sőt még tanácsokat is talál a cikkben.
A másfél millió az új 150 ezer Borsodban, megdöbbentő, milyen kocsikat vágnak hozzád ennyi pénz alatt