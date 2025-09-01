szeptember 1., hétfő

Azta!

2 órája

Valami készül Miskolcon a József Attila utcán: utánajártunk, és leesett az állunk!

Címkék#személygépkocsi#színház#Miskolc#kilométerszelvény#csúcs

Hetek óta találgatják, mi készül a József Attila utcán. Most utánajártunk, mi is lesz pontosan a Club River, és mit hoz ez Miskolcnak. A tulajdonosok nyilatkoztak.

Boon.hu

Új éjszakai klub készül felkavarni Miskolc hétvégéit. A Club River elegáns, mégis bulizós világot ígér, külön pénteki és szombati tematikával. A József Attila utcában nyíló klub egyszerre célozza a fiatalokat és a 25 feletti közönséget, és egy olyan mixet hoz, ami eddig talán nem volt a városban. Arról, hogy miről álmodik a klub vezetése a boon.hu-nak nyilatkoztak.

Új klub születik Miskolcon.
Mi történik a miskolci József Attila utca egykori ipari épületében?
Fotó: Takács József

Tramtrain is érkezhet Miskolcra!

Új négysávos Miskolcra, de a tramtrain is képbe került. Rá sem fogunk ismerni Miskolcra, ha ezeket a fejlesztéseket meglépik. Hogy pontosan miket? Olvassa el az alábbi cikkben

De nemcsak a tramtrain került képbe Miskolcon, hanem az Y-híd is. Elkészült ugyanis a módosítás tervezete a 3. számú főút Miskolcot elkerülő szakaszának megvalósíthatóságához. A beruházást korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították. Arról az útról van szó, amelyet a megépült Y-híd hosszabbításaként terveznek. Olvassa el a részleteket!

Ne dobja ki a hűtőt, inkább tegye pénzzé!

Miskolc egyik nyugodt, családi házas övezetében különös látvány fogadta a járókelőket a minap. Egy régi, fehér hűtőt tettek ki a járda mellé. Úgy tűnt, valamelyik utcabeli lakó unta meg, és inkább közterületen szabadult meg tőle. Rosszul járt! Hogy hogyan járt volna jobban? Megtudhatja a boon.hu-n.

Miskolc a gasztronómia csúcsán

Miskolcon a Desszertem mindenkinek a színház mellett megbújó cukrászdát jelenti. Most kiderült, hogy nem csak Miskolcon, hanem országszerte is! Az ország hat kedvenc cukrászdája közé kerültek

A sütik mellett Sátoraljaújhelyen a Meki léte foglalkoztatja a lakosokat. Hosszú ideje sokak vágya egy gyorsétterem a városba. Megkérdeztük az étteremláncot, vannak-e terveik Borsodban, gyorsan válaszoltak.

Halálos baleset történt a 27-es úton

Sajnos augusztus utolsó hete nem telt el tragédia nélkül. Augusztus 28-án 14 óra körül a 27-es főút negyvenedik kilométerszelvényénél frontálisan ütközött egy személygépkocsi és egy tehergépkocsi. A személygépkocsi sofőrje, egy férfi beszorult az autóba és mire a segítség megérkezett, már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Helyszíni fotókat talál a balesetről szóló cikkben

2007-ben tragikus autóbalesetben hunyt el a Diósgyőr egykori futballistája, Bozó Péter is. A sorsolások kapcsán rá emlékeztünk.

Augusztusi majdnem fagyok

Az idei augusztust biztos nem felejtik el néhány borsodi településen, ahol négy fok alá kúszott a hőmérő higanyszála. Hogy kik kerültek a Hungaromet top 10-es listájára? Olvassa el portálunkon.

Másfél millió mire jó?

Igencsak nagy szerencsére és tudatosságra van szükségünk, ha egy-másfél millió forintból szeretnék használt autót vásárolni. Szétnéztünk a borsodi használtautó-piacon, sőt még tanácsokat is talál a cikkben.

 

