Forgalomváltozás

43 perce

Ezen a szeptemberi napon ne rutinból közlekedjen Miskolcon: útlezárás lesz!

Fontos esemény közeledik. Miskolc Diósgyőr városrész érintett az útlezárás kapcsán.

Boon.hu
Ezen a szeptemberi napon ne rutinból közlekedjen Miskolcon: útlezárás lesz!

A Diósgyőr városrészen számítson nehezített közlekedésre

Forrás: MW

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata arról értesíti a lakosságot közleményében, hogy a Diósgyőri Mária-búcsú ideje alatt, 2025. 09.14.- én 07:00-22:00 óráig ideiglenes forgalomkorlátozás várható. Az útlezárás a Puskás Tivadar utca elején található rövid szakaszt (Szűz Mária Szent Neve római katolikus templomtól a Kisboldogasszony Tagóvodáig), valamint a Mikolai Vince közt is érinti. A helyszínen, Miskolc Diósgyőr városrész ezen szakaszán, az autósokat a rendőrség, a MIÖR és a Polgárőrség munkatársai segítik majd a közlekedésben.

Miskolc Diósgyőr
Miskolc Diósgyőr városrészt érinti az útlezárás Forrás:  MW

2025. szeptember 14-én, vasárnap Diósgyőri Mária-Búcsú, a Diósgyőri Római Katolikus Plébánia és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. szervezésében.

Ideiglenes útlezárás Miskolc Diósgyőr városrészen: itt a Diósgyőri Mária-búcsú teljes programja

  • 10.30 Ünnepélyes zászlófelvonás az Országzászlónál
  • 11:00 Búcsúi szentmise a Diósgyőri Római Katolikus Plébánia udvarán,
  • 11.45-12:00 Körmenet, a templom körül
  • Ünnepi zenés műsor a Plébánia előtt felállított szabadtéri színpadon
  • 14.00 A Miskolci Mazsorett Együttes fellépése
  • 14.20 A diósgyőri óvodák és iskolák gyermekeinek műsora
  • 14.50 Szinvavölgyi néptáncműhely, AMI utánpótlás csoport fellépése
  • 15.20 KÖDMÖN Formációs táncegyüttes műsora
  • 15.50 Csigabiga Óriásbuborék Show
  • 16.00 Diósgyőri Jazz Tánc Klub növendékeinek fellépése
  • 16:20 Zenével az Ifjú tehetségekért Alapítvány énekes növendékei
  • 17.00 A Számadó zenekar és ifjú miskolci népzenészek táncházzal egybekötött műsora
  • 18.00 Szentmise

A templom előtt egész napos kirakodóvásár, valamint vidámpark várja a látogatókat.

A délutáni kulturális programokat rossz idő esetén az Ady Művelődési Házban tartják meg.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség vár a boon.hu portálon.

 

