Ezen a szeptemberi napon ne rutinból közlekedjen Miskolcon: útlezárás lesz!
Fontos esemény közeledik. Miskolc Diósgyőr városrész érintett az útlezárás kapcsán.
A Diósgyőr városrészen számítson nehezített közlekedésre
Forrás: MW
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata arról értesíti a lakosságot közleményében, hogy a Diósgyőri Mária-búcsú ideje alatt, 2025. 09.14.- én 07:00-22:00 óráig ideiglenes forgalomkorlátozás várható. Az útlezárás a Puskás Tivadar utca elején található rövid szakaszt (Szűz Mária Szent Neve római katolikus templomtól a Kisboldogasszony Tagóvodáig), valamint a Mikolai Vince közt is érinti. A helyszínen, Miskolc Diósgyőr városrész ezen szakaszán, az autósokat a rendőrség, a MIÖR és a Polgárőrség munkatársai segítik majd a közlekedésben.
2025. szeptember 14-én, vasárnap Diósgyőri Mária-Búcsú, a Diósgyőri Római Katolikus Plébánia és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. szervezésében.
Ideiglenes útlezárás Miskolc Diósgyőr városrészen: itt a Diósgyőri Mária-búcsú teljes programja
- 10.30 Ünnepélyes zászlófelvonás az Országzászlónál
- 11:00 Búcsúi szentmise a Diósgyőri Római Katolikus Plébánia udvarán,
- 11.45-12:00 Körmenet, a templom körül
- Ünnepi zenés műsor a Plébánia előtt felállított szabadtéri színpadon
- 14.00 A Miskolci Mazsorett Együttes fellépése
- 14.20 A diósgyőri óvodák és iskolák gyermekeinek műsora
- 14.50 Szinvavölgyi néptáncműhely, AMI utánpótlás csoport fellépése
- 15.20 KÖDMÖN Formációs táncegyüttes műsora
- 15.50 Csigabiga Óriásbuborék Show
- 16.00 Diósgyőri Jazz Tánc Klub növendékeinek fellépése
- 16:20 Zenével az Ifjú tehetségekért Alapítvány énekes növendékei
- 17.00 A Számadó zenekar és ifjú miskolci népzenészek táncházzal egybekötött műsora
- 18.00 Szentmise
A templom előtt egész napos kirakodóvásár, valamint vidámpark várja a látogatókat.
A délutáni kulturális programokat rossz idő esetén az Ady Művelődési Házban tartják meg.
