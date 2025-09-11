Ezen a szeptemberi napon ne rutinból közlekedjen Miskolcon: útlezárás lesz!

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata arról értesíti a lakosságot közleményében, hogy a Diósgyőri Mária-búcsú ideje alatt, 2025. 09.14.- én 07:00-22:00 óráig ideiglenes forgalomkorlátozás várható. Az útlezárás a Puskás Tivadar utca elején található rövid szakaszt (Szűz Mária Szent Neve római katolikus templomtól a Kisboldogasszony Tagóvodáig), valamint a Mikolai Vince közt is érinti. A helyszínen, Miskolc Diósgyőr városrész ezen szakaszán, az autósokat a rendőrség, a MIÖR és a Polgárőrség munkatársai segítik majd a közlekedésben.

Miskolc Diósgyőr városrészt érinti az útlezárás Forrás: MW

2025. szeptember 14-én, vasárnap Diósgyőri Mária-Búcsú, a Diósgyőri Római Katolikus Plébánia és a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. szervezésében.

Ideiglenes útlezárás Miskolc Diósgyőr városrészen: itt a Diósgyőri Mária-búcsú teljes programja

10.30 Ünnepélyes zászlófelvonás az Országzászlónál

11:00 Búcsúi szentmise a Diósgyőri Római Katolikus Plébánia udvarán,

11.45-12:00 Körmenet, a templom körül

Ünnepi zenés műsor a Plébánia előtt felállított szabadtéri színpadon

14.00 A Miskolci Mazsorett Együttes fellépése

14.20 A diósgyőri óvodák és iskolák gyermekeinek műsora

14.50 Szinvavölgyi néptáncműhely, AMI utánpótlás csoport fellépése

15.20 KÖDMÖN Formációs táncegyüttes műsora

15.50 Csigabiga Óriásbuborék Show

16.00 Diósgyőri Jazz Tánc Klub növendékeinek fellépése

16:20 Zenével az Ifjú tehetségekért Alapítvány énekes növendékei

17.00 A Számadó zenekar és ifjú miskolci népzenészek táncházzal egybekötött műsora

18.00 Szentmise

A templom előtt egész napos kirakodóvásár, valamint vidámpark várja a látogatókat.

A délutáni kulturális programokat rossz idő esetén az Ady Művelődési Házban tartják meg.

