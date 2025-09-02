9 perce
Bezárt egy miskolci zöldséges, de már tudjuk, mi lesz a helyén: még a Sparhoz is köze van
A miskolci Győri kapuban vannak változások. A Király Spar mellett bezárt a zöldséges. Ám az is kiderült, hogy a helyiség nem marad sokáig üresen.
Nem marad sokáig üresen
Egy miskolci Facebook-csoportban terjedt el a hír, hogy bezárt a Király Sparban működő zöldséges. A kommentek szerint nem volt a vásárlók kedvence.
Bezárt a miskolci zöldséges, ez lesz a helyén
Bezárt a Győri kapuban, a Király Sparban a zöldséges, de nem sokáig marad így. 09.22-ére ígérték a bolt átalakítását, a zöldséges a Spar része lesz!
– olvasható az egyik népszerű helyi közösség média csoportban. A változás tehát nem azt jelenti, hogy végleg búcsúzni kell a zöldséges kínálattól. Valószínűleg az üzlet kibővíti a zöldség-gyümölcs részleget. A Spar folyamatosan vizsgálja az üzleteit, ahogyan arról legutóbb, a sétálóutcán bezárt Spar kapcsán nyilatkozták a boon.hu-nak. Jelenleg az üzletlánc avasi üzlete is felújítás alatt áll.
