Bezárt egy miskolci zöldséges, de már tudjuk, mi lesz a helyén: még a Sparhoz is köze van

Egy miskolci Facebook-csoportban terjedt el a hír, hogy bezárt a Király Sparban működő zöldséges. A kommentek szerint nem volt a vásárlók kedvence.

A zöldséges bezárt, de a Spar bővül Miskolcon, a Győri kapuban

Forrás: Facebook/Miskolc MOST!

Bezárt a miskolci zöldséges, ez lesz a helyén

Bezárt a Győri kapuban, a Király Sparban a zöldséges, de nem sokáig marad így. 09.22-ére ígérték a bolt átalakítását, a zöldséges a Spar része lesz!

– olvasható az egyik népszerű helyi közösség média csoportban. A változás tehát nem azt jelenti, hogy végleg búcsúzni kell a zöldséges kínálattól. Valószínűleg az üzlet kibővíti a zöldség-gyümölcs részleget. A Spar folyamatosan vizsgálja az üzleteit, ahogyan arról legutóbb, a sétálóutcán bezárt Spar kapcsán nyilatkozták a boon.hu-nak. Jelenleg az üzletlánc avasi üzlete is felújítás alatt áll.