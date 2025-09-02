szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

31°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudta?

3 órája

Bezárt egy miskolci zöldséges, de már tudjuk, mi lesz a helyén: még a Sparhoz is köze van

Címkék#csoportban#Győri kapuban#Miskolc MOST#kapocs

A miskolci Győri kapuban vannak változások. A Király Spar mellett bezárt a zöldséges. Ám az is kiderült, hogy a helyiség nem marad sokáig üresen.

Boon.hu
Bezárt egy miskolci zöldséges, de már tudjuk, mi lesz a helyén: még a Sparhoz is köze van

Nem marad sokáig üresen

Forrás: Facebook/Miskolc MOST!

Egy miskolci Facebook-csoportban terjedt el a hír, hogy bezárt a Király Sparban működő zöldséges. A kommentek szerint nem volt a vásárlók kedvence. 

Változások a miskolci sparokban.
A zöldséges bezárt, de a Spar bővül Miskolcon, a Győri kapuban
Forrás: Facebook/Miskolc MOST!

Bezárt a miskolci zöldséges, ez lesz a helyén

Bezárt a Győri kapuban, a Király Sparban a zöldséges, de nem sokáig marad így. 09.22-ére ígérték a bolt átalakítását, a zöldséges a Spar része lesz!

 – olvasható az egyik népszerű helyi közösség média csoportban. A változás tehát nem azt jelenti, hogy végleg búcsúzni kell a zöldséges kínálattól. Valószínűleg az üzlet kibővíti a zöldség-gyümölcs részleget. A Spar folyamatosan vizsgálja az üzleteit, ahogyan arról legutóbb, a sétálóutcán bezárt Spar kapcsán nyilatkozták a boon.hu-nak. Jelenleg az üzletlánc avasi üzlete is felújítás alatt áll.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu