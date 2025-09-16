18 perce
Új lendületet kap Miskolc belvárosa
Megalakult a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület. Ők együtt szeretnének új színeket hozni Miskolc belvárosába.
Tíz helyi vállalkozás összefogásának köszönhetően idén júliusban megalakult a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület, amelynek célja, hogy a város szívét újra a közösségi élet, a vásárlás és a minőségi szórakozás középpontjává tegye. A kezdeményezéshez pártoló tagként csatlakozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a VOSZ vármegyei szervezete is, ezzel is erősítve a helyi gazdasági és közösségi összefogást Miskolc belvárosáért.
Együtt Miskolc belvárosáért
Az egyesület alapítói hangsúlyozzák, egyesületük politikamentes, céljuk a város és az itt élők érdekében közösen dolgozni minden együttműködő partnerrel.
Nagyon régóta úgy gondoljuk mindannyian, hogy Miskolc jobbat érdemel, ezért egy kifejezetten olyan csapatot próbáltunk összehozni a helyi vállalkozók közül, akik a 30-40-es korosztályba tartoznak. Alapvetésünk, hogy saját munkánkon keresztül mutathassuk meg az eredményeinket – mondta dr. Hajdu László Ferenc, az Expert Cégcsoport tulajdonosa és a SOHO megálmodója, valamint az egyesület elnöke.
Tervek a megújulásért
Az egyesület már most is több megvalósítható ötletet gyűjtött össze, amelyek észben saját forrásból, részben közösségi finanszírozásból valósulnak meg. Az első projektek között a következők szerepelnek:
- Utcazenei miniprojekt: négy helyszínen, miniszínpadokkal, sétálóutcai zenei élményekkel gazdagítják a belváros hangulatát.
- Széchenyi utcai kapualjak rendbetétele: tíz kapualj felújítását tervezik, hogy szebb, biztonságosabb környezet várja a járókelőket.
- MiskolCCoin: a belvárosra szabott vásárlói pontgyűjtő és kedvezményrendszer bevezetését.
- Digitális térkép: interaktív online térkép készül a belvárosról, amely segíti a vásárlók és turisták tájékozódását.
- Miskolc Belváros Hősei: digitális sorozat indul, amely bemutatja a belváros mindennapi életének főszereplőit és emblematikus alakjait.
Várnak mindenkit
A Miskolci Belvárosi Kör Egyesület nyitott. Várja minden olyan vállalkozás és szervezet csatlakozását, amely a belvárosban végzi üzleti tevékenységét, egyetért az egyesület céljaival, és szeretne csatlakozni a belváros megújításához.
