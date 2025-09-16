szeptember 16., kedd

Edit névnap

17°
+23
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlődés

18 perce

Új lendületet kap Miskolc belvárosa

Címkék#belváros#soho#Miskolc

Megalakult a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület. Ők együtt szeretnének új színeket hozni Miskolc belvárosába.

Boon.hu

Tíz helyi vállalkozás összefogásának köszönhetően idén júliusban megalakult a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület, amelynek célja, hogy a város szívét újra a közösségi élet, a vásárlás és a minőségi szórakozás középpontjává tegye. A kezdeményezéshez pártoló tagként csatlakozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a VOSZ vármegyei szervezete is, ezzel is erősítve a helyi gazdasági és közösségi összefogást Miskolc belvárosáért.

Együtt Miskolc belvárosáért
Együtt Miskolc belvárosáért
Fotó: Vajda János

 

Együtt Miskolc belvárosáért

Az egyesület alapítói hangsúlyozzák, egyesületük politikamentes, céljuk a város és az itt élők érdekében közösen dolgozni minden együttműködő partnerrel.

Nagyon régóta úgy gondoljuk mindannyian, hogy Miskolc jobbat érdemel, ezért egy kifejezetten olyan csapatot próbáltunk összehozni a helyi vállalkozók közül, akik a 30-40-es korosztályba tartoznak. Alapvetésünk, hogy saját munkánkon keresztül mutathassuk meg az eredményeinket – mondta dr. Hajdu László Ferenc, az Expert Cégcsoport tulajdonosa és a SOHO megálmodója, valamint az egyesület elnöke.

Tervek a megújulásért

Az egyesület már most is több megvalósítható ötletet gyűjtött össze, amelyek észben saját forrásból, részben közösségi finanszírozásból valósulnak meg. Az első projektek között a következők szerepelnek:

  • Utcazenei miniprojekt: négy helyszínen, miniszínpadokkal, sétálóutcai zenei élményekkel gazdagítják a belváros hangulatát.
  • Széchenyi utcai kapualjak rendbetétele: tíz kapualj felújítását tervezik, hogy szebb, biztonságosabb környezet várja a járókelőket.
  • MiskolCCoin: a belvárosra szabott vásárlói pontgyűjtő és kedvezményrendszer bevezetését.
  • Digitális térkép: interaktív online térkép készül a belvárosról, amely segíti a vásárlók és turisták tájékozódását.
  • Miskolc Belváros Hősei: digitális sorozat indul, amely bemutatja a belváros mindennapi életének főszereplőit és emblematikus alakjait.

Megalakult a Miskolci Belvárosi Kör Egyesület 09.16.

Fotók: Vajda János

Várnak mindenkit

A Miskolci Belvárosi Kör Egyesület nyitott. Várja minden olyan vállalkozás és szervezet csatlakozását, amely a belvárosban végzi üzleti tevékenységét, egyetért az egyesület céljaival, és szeretne csatlakozni a belváros megújításához.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu