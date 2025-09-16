Új lendületet kap Miskolc belvárosa

Együtt Miskolc belvárosáért

Az egyesület alapítói hangsúlyozzák, egyesületük politikamentes, céljuk a város és az itt élők érdekében közösen dolgozni minden együttműködő partnerrel.

Nagyon régóta úgy gondoljuk mindannyian, hogy Miskolc jobbat érdemel, ezért egy kifejezetten olyan csapatot próbáltunk összehozni a helyi vállalkozók közül, akik a 30-40-es korosztályba tartoznak. Alapvetésünk, hogy saját munkánkon keresztül mutathassuk meg az eredményeinket – mondta dr. Hajdu László Ferenc, az Expert Cégcsoport tulajdonosa és a SOHO megálmodója, valamint az egyesület elnöke.

Tervek a megújulásért

Az egyesület már most is több megvalósítható ötletet gyűjtött össze, amelyek észben saját forrásból, részben közösségi finanszírozásból valósulnak meg. Az első projektek között a következők szerepelnek: