Erről nem árt tudnia a Miskolcon élőknek: ha gyors, még bejuthat ide!

Fontos eseményről adott ki tájékoztatást a polgármesteri hivatal. Miskolc alpolgármestere ismét lehetőséget ad a személyes találkozásra.

Boon.hu

Miskolc Megyei Jogú Város lakosságát arról tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal, hogy Matiscsák Éva alpolgármester fogadóórát tart 2025. szeptember 17-én (szerdán) 14 órától az alpolgármesteri irodában. A közlemény szerint a személyes részvétel ugyanakkor korlátozott, így fontos a jelentkezés részleteinek megismerése.

miskolc
Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere személyesen egyeztet a lakosokkal Forrás:  Facebook

Miskolc alpolgármesteréhez sorszámmal lehet bejutni

A személyes egyeztetéshez sorszám szükséges, amelyből 10 darab kerül kiosztásra – áll a közleményben.

A sorszámok átvétele 2025. szeptember 15-én (hétfőn) reggel 8 órától lehetséges a Polgármesteri Hivatal Hunyadi utca felőli portáján.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség vár a boon.hu portálon.

 

