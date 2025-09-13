Erről nem árt tudnia a Miskolcon élőknek: ha gyors, még bejuthat ide!

Miskolc Megyei Jogú Város lakosságát arról tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal, hogy Matiscsák Éva alpolgármester fogadóórát tart 2025. szeptember 17-én (szerdán) 14 órától az alpolgármesteri irodában. A közlemény szerint a személyes részvétel ugyanakkor korlátozott, így fontos a jelentkezés részleteinek megismerése.

Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere személyesen egyeztet a lakosokkal Forrás: Facebook

Miskolc alpolgármesteréhez sorszámmal lehet bejutni

A személyes egyeztetéshez sorszám szükséges, amelyből 10 darab kerül kiosztásra – áll a közleményben.

A sorszámok átvétele 2025. szeptember 15-én (hétfőn) reggel 8 órától lehetséges a Polgármesteri Hivatal Hunyadi utca felőli portáján.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség vár a boon.hu portálon.