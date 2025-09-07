Amikor elképzelte a jövő Miskolcát, ilyennek képzelte?

A helyi, azaz borsodi médiából évtizedek óta ismert Németh Csaba, riporter és szerkesztő olyan Facebook-oldalt futtat, amin tudományos-kulturális érdekességeket oszt meg rendszeresen követőivel. Néhány napja például azt a felvetést: milyen lesz Miskolc 2080-ban?

A Pfaff Ferenc építész tervei alapján készült pályaudvar vajon teljesen kicserélődik a következő fél évszázad folyamán? „Miskolc 2080-ban”

Forrás: Facebook

Miskolc 2080-ban... inkább csak jóslat

A miskolci médiaszakember az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát szólította meg (arról nem számolt be, hogy pontosan melyik számítógépes programot használta), a feltett kérdés kábé az lehetett, amit a posztja élére is beírt: „Miskolc 2080”. Elképzelhető, hogy az AI egzecíroztatásához még konkrétabb rásegítő kérdésekre is szükség volt, akárhogy is, a program a végén a következőt dobta ki neki, rajzolt „fényképekkel” megtámogatva; utóbbiak képezik jelen cikkünk illusztrációit is. Idézzük a FB-poszt legérdekesebb, hm, megállapításait avagy jóslatait.

Miskolc a 20–21. század fordulóján posztindusztriális átalakuláson ment át: a nehézipar leépülése, a munkaerő-áramlás, a középosztály elvándorlása és a városi tér szerkezeti problémái egyszerre jelentkeztek. A következő évtizedekben azonban – a klímaalkalmazkodás, a régiós együttműködések és a tudásalapú gazdaság felértékelődésével – új pályára állhat.

Így vezeti be maga a posztoló a fejleményeket:

„Az alábbi, 2080-ra szóló vízió nem forgatókönyv, inkább csak egy jóslat, amit a ma látható trendekből, nyilvánosan hozzáférhető városfejlesztési elképelésekből, közgyűlési döntésekből a mesterséges intelligencia jövőképként víziónál. Azt kértem az Ai-tól, hogy vizsgálódása terjedjen ki a társadalmi, városszerkezeti, népességi, gazdasági és kulturális területekre is. Figyelembe veszi a Bükk és a Sajó–Hernád völgyének adottságait és a közép-európai városok fejlődési mintáit is. Ez alapján kértem, hogy vázoljon fel egy mérsékelten optimista jövőképet Miskolcnak és fogalmazza meg azt is, hogy milyen feltételek kellenek ennek megvalósulásához. Érdekes olvasmány!” Lássuk!

Kiemeltük a legfőbb, legérdekesebb kulcsszavakat és -mondatokat, azon olvasóink kedvéért, akik első nekifutásra nem rágnák magukat keresztül a tudományos tanulmánnyal felérő (méretű) szövegen – itt olvasható a lényeg kékkel, utána jöhetnek a részletek (keretben, sorszámozva 1-10):

visszavándorlás – kontrollált külső migráció – munka- és tanulás-barát bevándorlási politika – az angol, a szlovák és több világnyelvek is jelen vannak a városban – roma közösségek – közösségi tanulóterek – kooperatív lakásmodell terjed el (közös tulajdon) – szivacskertek, közösségi komposztálás – 15 perces város – önvezető villamosok – robotikai és anyagtudományi park – Miskolctapolca és Lillafüred: gyógy- és ökoturisztikai helyszín – Szinva-korzó és a Hejő zöldfolyosója – új lakótelepi panelprogram – rolleres folyosók („a szoftver automatikusan visszaveszi a sebességet, ha a térfigyelő kamerák gyalogos tömeget észlelnek”) – új ipar: villamos- és akkumulátor-alkatrészek, egészségügyi eszközök, drón- és szenzortechnika – „az önkormányzat 'négyzetméter-kultúra' pályázatot indított: minden közterületi felújításnál minimum 1 % közösségi kulturális funkció (miniszínpad, kórus-pont, utcagaléria) kötelező” – nemzetiségi hagyományok – árnyék-folyosók – digitális háziorvosi ellátás (otthoni vizsgálatok) – hidroponikus mikrofarmok – „kultúra minden utcán” – közösségi költségvetés – „csapda: ha a Kassa–Debrecen tengely túl aszimmetrikus, Miskolc csupán 'alváros' lehet” – népesség alakulása: 210 ezer (optimista forgatókönyv), 230 ezer (még optimistább), 180 ezer (pesszimista)

Távmunkától szomszédsegélyig, esőfogóktól erdei szobákig