Díj

1 órája

A miskolci hulladékszállító rangos elismerést kapott

A Trade magazin Business Days konferenciáján díjazták a miskolci hulladékszállítót. A MiReHu a „Mentés másként” kampányával a környezeti CSR kategóriában kapta meg a Fenntarthatóság szimbóluma díjat.

Elismerték a munkájukat

Forrás: MiReHU

A Trade magazin idén hatodik alkalommal hirdette meg a Fenntarthatóság szimbóluma pályázatot, amelynek díjátadója az FMCG szakma legnagyobb hazai eseményén, a Business Days konferencián volt szeptember 24-én. A szakmai zsűri húsz pályázatot díjazott, köztük a miskolci MiReHu hulladékgazdálkodási társaságot, amely „Mentés másként” kampányával hívta fel magára a figyelmet.

A MiReHu legújabb elsimerése.
A MiReHu ügyvezetője, Ladányi Roland az elismeréssel
Forrás: MiReHu 

A MiREHu „Mentés másként” kampány sikere

A Fenntarthatóság szimbóluma díjat azok a projektek kaphatták meg, amelyek a szakmai zsűri online értékelése alapján elérték a maximális pontszám legalább 70 százalékát. Ez az elismerés a fenntartható működést, a környezetvédelmi felelősségvállalást és az innovációt hivatott jutalmazni.

Az élelmiszerpazarlás csökkentése egy kiemelt cél

A MiReHu a „Mentés másként” kampányával az élelmiszerpazarlás csökkentését tűzte zászlajára. A program edukációval, közösségi bevonással, installációkkal, oktatással és humorral hívta fel a figyelmet a témára, különös tekintettel a lakosság és a vendéglátóipar szemléletformálására. A kezdeményezés a tavalyi Európai Hulladékcsökkentési Hét kiemelt témájához kapcsolódott. A kampányhoz olyan rangos partnerek is csatlakoztak, mint a lillafüredi Hotel Palota. A Fenntarthatóság szimbóluma 2025 díj újabb bizonyítéka annak, hogy a MiReHu munkájával aktívan hozzájárul egy fenntarthatóbb jövőhöz, és példát mutat a régió szereplői számára is.

A program sikeres volt Miskolcon, a boon.hu is többször beszámolt róla.

Nemcsak a hulladékszállító cég, hanem a borsodi éttermek is hatalmas sikert arattak a napokban.

 

