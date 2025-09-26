A miskolci hulladékszállító rangos elismerést kapott

A Trade magazin idén hatodik alkalommal hirdette meg a Fenntarthatóság szimbóluma pályázatot, amelynek díjátadója az FMCG szakma legnagyobb hazai eseményén, a Business Days konferencián volt szeptember 24-én. A szakmai zsűri húsz pályázatot díjazott, köztük a miskolci MiReHu hulladékgazdálkodási társaságot, amely „Mentés másként” kampányával hívta fel magára a figyelmet.

A MiReHu ügyvezetője, Ladányi Roland az elismeréssel

Forrás: MiReHu

A MiREHu „Mentés másként” kampány sikere

A Fenntarthatóság szimbóluma díjat azok a projektek kaphatták meg, amelyek a szakmai zsűri online értékelése alapján elérték a maximális pontszám legalább 70 százalékát. Ez az elismerés a fenntartható működést, a környezetvédelmi felelősségvállalást és az innovációt hivatott jutalmazni.

Az élelmiszerpazarlás csökkentése egy kiemelt cél

A MiReHu a „Mentés másként” kampányával az élelmiszerpazarlás csökkentését tűzte zászlajára. A program edukációval, közösségi bevonással, installációkkal, oktatással és humorral hívta fel a figyelmet a témára, különös tekintettel a lakosság és a vendéglátóipar szemléletformálására. A kezdeményezés a tavalyi Európai Hulladékcsökkentési Hét kiemelt témájához kapcsolódott. A kampányhoz olyan rangos partnerek is csatlakoztak, mint a lillafüredi Hotel Palota. A Fenntarthatóság szimbóluma 2025 díj újabb bizonyítéka annak, hogy a MiReHu munkájával aktívan hozzájárul egy fenntarthatóbb jövőhöz, és példát mutat a régió szereplői számára is.