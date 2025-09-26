2 órája
A miskolci hulladékszállító rangos elismerést kapott
A Trade magazin Business Days konferenciáján díjazták a miskolci hulladékszállítót. A MiReHu a „Mentés másként” kampányával a környezeti CSR kategóriában kapta meg a Fenntarthatóság szimbóluma díjat.
Elismerték a munkájukat
Forrás: MiReHU
A Trade magazin idén hatodik alkalommal hirdette meg a Fenntarthatóság szimbóluma pályázatot, amelynek díjátadója az FMCG szakma legnagyobb hazai eseményén, a Business Days konferencián volt szeptember 24-én. A szakmai zsűri húsz pályázatot díjazott, köztük a miskolci MiReHu hulladékgazdálkodási társaságot, amely „Mentés másként” kampányával hívta fel magára a figyelmet.
A MiREHu „Mentés másként” kampány sikere
A Fenntarthatóság szimbóluma díjat azok a projektek kaphatták meg, amelyek a szakmai zsűri online értékelése alapján elérték a maximális pontszám legalább 70 százalékát. Ez az elismerés a fenntartható működést, a környezetvédelmi felelősségvállalást és az innovációt hivatott jutalmazni.
Az élelmiszerpazarlás csökkentése egy kiemelt cél
A MiReHu a „Mentés másként” kampányával az élelmiszerpazarlás csökkentését tűzte zászlajára. A program edukációval, közösségi bevonással, installációkkal, oktatással és humorral hívta fel a figyelmet a témára, különös tekintettel a lakosság és a vendéglátóipar szemléletformálására. A kezdeményezés a tavalyi Európai Hulladékcsökkentési Hét kiemelt témájához kapcsolódott. A kampányhoz olyan rangos partnerek is csatlakoztak, mint a lillafüredi Hotel Palota. A Fenntarthatóság szimbóluma 2025 díj újabb bizonyítéka annak, hogy a MiReHu munkájával aktívan hozzájárul egy fenntarthatóbb jövőhöz, és példát mutat a régió szereplői számára is.
A program sikeres volt Miskolcon, a boon.hu is többször beszámolt róla.
Sokkol és akár egy csokiért cserébe korizni visz minket a MiReHu! - képek, videó
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Nemcsak a hulladékszállító cég, hanem a borsodi éttermek is hatalmas sikert arattak a napokban.
Borsod ízei a csúcson: óriási elismeréseket zsebeltek be éttermeink!