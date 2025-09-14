Van mire büszkének lenni: A legelismertebb toplisták élén rendre ott szerepel Miskolc!

A beszámolóból kiderült, hogy a februárban bemutatott terveknek megfelelően az online kommunikációt statikus jellegűből dinamikussá alakították, a fókuszt az élmények bemutatására helyezték és rendszeresen videós tartalmakkal jelentkeznek, valamint napi szintű „story” sorozatokkal segítik a rendezvények látogatottságának növelését is.

A vendégszerzés fortélyait a digitális térben kell keresni

A szállásadók számára többek között iparági háttér-információkat adtak és máshol bevált jógyakorlatokat mutattak be, a fórum zárásaként pedig külön gyakorlati tanácsokat adtak az online jelenlét erősítéséhez, hiszen a digitális térben való láthatóság ma már kulcskérdés a vendégszerzésben.

“Segíteni azoknak a szállásadóknak tudunk, akik felveszik velünk a kapcsolatot, akik eljönnek az ingyenes workshopjainkra. Bízom abban, hogy egyre többen érzékelik a változást, nyitnak a MIDMAR felé és élnek az új lehetőséggel.” – emelte ki Kassay Tamás a MIDMAR kommunikációs és marketing vezetője, aki a megjelent szálláshelyek számára ingyenes social media auditot ajánlott fel.

A vendéglátóhelyek képviselőivel közösen gondolkodtak azon, hogyan lehet Miskolc gasztronómiai értékeit, a Bükk természeti csodáit, az erdei gasztronómia innovatív élményét, az Erdei Gasztroexpressz különlegességét és a Michelin-ajánlással, valamint Street Kitchen és Dining Guide toplistás eredményekkel rendelkező éttermek magas színvonalát egységesen, közös narratívában bemutatni.

Még a helyiek sem tudják, mi viszont országos szinten szeretnénk megmutatni azt, hogy a legelismertebb gasztronómiai toplisták élén rendre ott szerepel Miskolc, egészen pontosan a legtöbb ajánlott étteremmel rendelkezik a vidéki városok közül a Street Kitchen idei ajánlása szerint. Miskolcon kifejezetten bőséges a kínálat minőségi éttermekből, amire a tulajdonosok mellett a helyiek is nagyon büszkék lehetnek. Fontos lenne, hogy megtanuljuk értékelni ezeket a kimagasló erőfeszítéseket

– mondta Kassay Tamás a megjelenteknek.