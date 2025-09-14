1 órája
Van mire büszkének lenni: A legelismertebb toplisták élén rendre ott szerepel Miskolc!
A fejlődés folyamatos. Turisztikai fórumokon erősíti a MIDMAR a miskolci szállásadók és vendéglátók versenyképességét.
A MIDMAR komolyan szeretné felpörgetni a turizmust Miskolcon
Forrás: Pannónia Hotel
Szeptember elején a szállásadók és a vendéglátók számára tartott szakmai fórumot a MIDMAR Miskolcon, a Hotel Pannonia konferenciatermében. Az események a februári, szezonnyitó Turisztikai Szakmai Fórumon tett ígéret részeként a rendszeres személyes egyeztetések sorába illeszkednek, hasonló fórumokat rendeztek áprilisban és júniusban is.
A MIDMAR bemutatta idei eredményeit és az új turisztikai termékeket
Célunk, hogy a helyi szolgáltatók bevonásával, közösen építsünk erősebb, versenyképesebb turisztikai kínálatot, így a továbbiakban is szeretnénk erősíteni a kapcsolatot a szolgáltatókkal
– mondta köszöntőjében Fekete-Angyal Enikő, a MIDMAR ügyvezetője.
Barlangfürdő nélkül is telt házat eredményeztek a miskolci szállásfoglalások augusztusban
A beszámolóból kiderült, hogy a februárban bemutatott terveknek megfelelően az online kommunikációt statikus jellegűből dinamikussá alakították, a fókuszt az élmények bemutatására helyezték és rendszeresen videós tartalmakkal jelentkeznek, valamint napi szintű „story” sorozatokkal segítik a rendezvények látogatottságának növelését is.
A vendégszerzés fortélyait a digitális térben kell keresni
A szállásadók számára többek között iparági háttér-információkat adtak és máshol bevált jógyakorlatokat mutattak be, a fórum zárásaként pedig külön gyakorlati tanácsokat adtak az online jelenlét erősítéséhez, hiszen a digitális térben való láthatóság ma már kulcskérdés a vendégszerzésben.
“Segíteni azoknak a szállásadóknak tudunk, akik felveszik velünk a kapcsolatot, akik eljönnek az ingyenes workshopjainkra. Bízom abban, hogy egyre többen érzékelik a változást, nyitnak a MIDMAR felé és élnek az új lehetőséggel.” – emelte ki Kassay Tamás a MIDMAR kommunikációs és marketing vezetője, aki a megjelent szálláshelyek számára ingyenes social media auditot ajánlott fel.
A vendéglátóhelyek képviselőivel közösen gondolkodtak azon, hogyan lehet Miskolc gasztronómiai értékeit, a Bükk természeti csodáit, az erdei gasztronómia innovatív élményét, az Erdei Gasztroexpressz különlegességét és a Michelin-ajánlással, valamint Street Kitchen és Dining Guide toplistás eredményekkel rendelkező éttermek magas színvonalát egységesen, közös narratívában bemutatni.
Még a helyiek sem tudják, mi viszont országos szinten szeretnénk megmutatni azt, hogy a legelismertebb gasztronómiai toplisták élén rendre ott szerepel Miskolc, egészen pontosan a legtöbb ajánlott étteremmel rendelkezik a vidéki városok közül a Street Kitchen idei ajánlása szerint. Miskolcon kifejezetten bőséges a kínálat minőségi éttermekből, amire a tulajdonosok mellett a helyiek is nagyon büszkék lehetnek. Fontos lenne, hogy megtanuljuk értékelni ezeket a kimagasló erőfeszítéseket
– mondta Kassay Tamás a megjelenteknek.
A résztvevők megismerhették azt az új együttműködési modellt is, amelynek keretében a helyi szolgáltatók fogadhatnak influenszereket és újságírókat, míg a MIDMAR vállalja
- az előszűrést,
- a programok szervezését
- és az utánkövetést.
Ez biztosítja, hogy a városról hiteles, magas minőségű tartalmak szülessenek, miközben a partnerek időt és költséget takarítanak meg.
Több konkrét célt is megfogalmaztak, ám ezek a jelenlegi fázisban még nem sajtónyilvánosak annak érdekében, hogy a programok éles indulásakor a miskolci szolgáltatók kiaknázhassák majd a kínálkozó versenyelőnyt.
A miskolci turisztikai szereplők egyetértettek abban, hogy a közös fellépés versenyelőnyt jelenthet, és hozzájárul a város láthatóságának növeléséhez.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Mostantól egyetlen érintéssel feltárulnak a múlt titkai a miskolci temetőkben
Mozgó vonatból ugorhatott ki egy gyermek Borsodban, mentőhelikopter és rendőrök érkeztek a helyszínre (képek)
Edelény megújult, új korszakba lépett a város - a Császtai Búcsúban jártunk (fotók, videó)