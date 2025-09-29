A Mi Hazánk megnevezte borsodi országgyűlési képviselőjelöltjeit

A Mi Hazánk Mozgalom önállóan indul a 2026-os országgyűlési választásokon, és mind a 106 választókerületben saját jelöltet állít. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében hét jelöltet mutattak be, akik helyben élnek, és saját körzetük fejlődéséért kívánnak dolgozni. Akárcsak az elmúlt években, jövőre is önállóan indulnak az országgyűlési választásokon, és minden választókerületekben, így a borsodi hétben is indítanak jelölteket - mondta el a hétfő délelőtti sajtótájékoztatón Pakusza Zoltán, a párt alelnöke.

Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke mutatta be a mozgalom jelöltjeit Miskolcon

Forrás: Facebook/Pakusza Zoltán

Mi Hazánk jelöltjei Borsod-Abaúj-Zemplénben

1. választókerület.: Miklós Árpád Ferenc, gépészmérnök, a miskolci Turisztikai Bizottság külsős tagja

2. választókerület: Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke, miskolci önkormányzati képviselő

3. választókerület: Varga Balázs, kistermelő, huszár hagyományőrző

4. választókerület: Dr. Fiszter Zsuzsanna, végrehajtási és hitelügyi szakpolitikus, kazincbarcikai önkormányzati képviselő

5. választókerület: Pasztorniczky István, villamosmérnök, frakcióvezető-helyettes

6. választókerület: Nyitrai Attila, biztonsági cég munkatársa, a Miskolci Egyetem hallgatója

7. választókerület: Szajlai János, vármegyei frakcióvezető, bükkábrányi önkormányzati képviselő

