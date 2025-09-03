Fokozott ellenőrzés Mezőkövesden szerdán, ez az oka

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el szeptember 3-án déltől éjfélig.

A fotó illusztráció

Fotó: Huszár Márk

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján fokozott ellenőrzést rendelt el szeptember 3-án déltől éjfélig a város közigazgatási területére.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az intézkedés célja a közrend, közbiztonság fenntartása, az esetlegesen előforduló jogsértések megelőzése, megszakítása, illetve felderítése – írja a police.hu.

Még több hír a boon.hu-n.