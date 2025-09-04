1 órája
A kasszánál jött a hideg zuhany: olyan történt a borsodi nővel a boltban, amit nehezen lehet elfelejteni
Nem hitte el a történet írója, mit tett a kasszáknál egy hölgy. Úgy nézett ki, nem fog tudni fizetni a vásárló kártyájával, erre olyan történt ebben a mezőkövesdi Coopban, amire nem számított.
Manapság ritkán történik ilyen, amit a poszt írója élt át egy mezőkövesdi boltban. Ezért is érezhette úgy, hogy megosztaná történetét a közösségi oldalon, hogy más is lássa, nem veszett még ki az emberi jóság, bizony itt Borsodban sem.
Szeretném MEGKÖSZÖNNI annak a Hölgynek a kedvességét, aki 09.03-án a régi "postai" Coop ABC-ben az első kasszánál ismeretlenül felajánlotta, hogy kisegít, amikor úgy tűnt, nem tudok fizetni a kártyámmal. Addig ott maradt, míg végül mégis sikerült, csak azután távozott. Ez a fajta váratlan, önzetlenül felajánlott segítség egy újabb pozitív megerősítés számomra, hogy az Angyalok köztünk járnak...♡
A kommentelők együtt örültek mezőkövesdi hölggyel
Igen. Vannak még jó emberek közöttünk ❤️❤️❤️
- írták örömködve.
Ilyen posztokat mindig boldogan olvasok, a rengeteg temetői szatír , ....... autókat lopkodó rafi (direkt kis betűvel) irományok után
- tette hozzá egy másik hozzászóló.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!