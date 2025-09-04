A kasszánál jött a hideg zuhany: olyan történt a borsodi nővel a boltban, amit nehezen lehet elfelejteni

Manapság ritkán történik ilyen, amit a poszt írója élt át egy mezőkövesdi boltban. Ezért is érezhette úgy, hogy megosztaná történetét a közösségi oldalon, hogy más is lássa, nem veszett még ki az emberi jóság, bizony itt Borsodban sem.

Problémája akadt a vásárlónak a kártyás fizetéssel egy mezőkövesdi boltba, ami utána következett, arra nem számított.

(A kép illusztráció)

Fotó: Török János

Szeretném MEGKÖSZÖNNI annak a Hölgynek a kedvességét, aki 09.03-án a régi "postai" Coop ABC-ben az első kasszánál ismeretlenül felajánlotta, hogy kisegít, amikor úgy tűnt, nem tudok fizetni a kártyámmal. Addig ott maradt, míg végül mégis sikerült, csak azután távozott. Ez a fajta váratlan, önzetlenül felajánlott segítség egy újabb pozitív megerősítés számomra, hogy az Angyalok köztünk járnak...♡

A kommentelők együtt örültek mezőkövesdi hölggyel

Igen. Vannak még jó emberek közöttünk ❤️❤️❤️

- írták örömködve.

Ilyen posztokat mindig boldogan olvasok, a rengeteg temetői szatír , ....... autókat lopkodó rafi (direkt kis betűvel) irományok után

- tette hozzá egy másik hozzászóló.



