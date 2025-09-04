szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

26°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

A kasszánál jött a hideg zuhany: olyan történt a borsodi nővel a boltban, amit nehezen lehet elfelejteni

Címkék#facebook#mezőkövesdi bolt#kártyás fizetés#kassza#történet

Nem hitte el a történet írója, mit tett a kasszáknál egy hölgy. Úgy nézett ki, nem fog tudni fizetni a vásárló kártyájával, erre olyan történt ebben a mezőkövesdi Coopban, amire nem számított.

Manapság ritkán történik ilyen, amit a poszt írója élt át egy mezőkövesdi boltban. Ezért is érezhette úgy, hogy megosztaná történetét a közösségi oldalon, hogy más is lássa, nem veszett még ki az emberi jóság, bizony itt Borsodban sem.

Problémája akadt a vásárlónak a kártyás fizetéssel egy mezőkövesdi boltba
Problémája akadt a vásárlónak a kártyás fizetéssel egy mezőkövesdi boltba, ami utána következett, arra nem számított.
(A kép illusztráció)
Fotó: Török János

Szeretném MEGKÖSZÖNNI annak a Hölgynek a kedvességét, aki 09.03-án a régi "postai" Coop ABC-ben az első kasszánál ismeretlenül felajánlotta, hogy kisegít, amikor úgy tűnt, nem tudok fizetni a kártyámmal. Addig ott maradt, míg végül mégis sikerült, csak azután távozott. Ez a fajta váratlan, önzetlenül felajánlott segítség egy újabb pozitív megerősítés számomra, hogy az Angyalok köztünk járnak...♡

A kommentelők együtt örültek mezőkövesdi hölggyel

Igen. Vannak még jó emberek közöttünk ❤️❤️❤️

- írták örömködve.

Ilyen posztokat mindig boldogan olvasok, a rengeteg temetői szatír , ....... autókat lopkodó rafi (direkt kis betűvel) irományok után 

- tette hozzá egy másik hozzászóló.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu