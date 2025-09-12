Magyar Péter vádjai és a valóság köszönőviszonyban sincsenek Mezőcsáton!

A közelmúltban Mezőcsáton tartott fórumot Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Beszédében kritikákat, súlyos állításokat fogalmazott meg. Megkeresésünkre a település polgármestere, Siposné Horváth Anita tényekkel és számokkal cáfolja a tiszás politikus kijelentéseit, szerinte Magyar Péter vádjai és a valóság köszönőviszonyban sincsenek, Mezőcsát fejlődése töretlen.

Fotó: Takács József

Miért lett várospolitikus?

Mezőcsáton 2013-ban semmire nem volt pénz, minden kezdett az enyészetté válni, fejlődésről még álmodni sem mertünk. A férjemmel megfogalmazódott bennünk az a gondolat, hogy másik településen álmodjuk tovább a jövőnket.

Miért maradtak?

Mert a gyökereink és a szívünk Mezőcsáthoz köt bennünket. Nem szívesen hagytuk volna itt ezt a várost, ahol még „a fák is köszönnek” nekünk, ezért úgy gondoltam, hogy a várost fogom olyanná varázsolni, ahol jól érezhetjük magunkat.

Romeltakarítás 2014-ben

A 2014-es polgármester-választást „be is húzta”.

Igen, az emberek ismertek és bíztak bennem: egyedül több szavazatot kaptam, mint a második és harmadik helyre befutó ellenfeleim együttesen.

Magyra Péter villámlátogatása során valótlanságokat állított a polgármester szerint

Fotó: Hatlaczki Balázs

Hogy nézett ki akkor az önkormányzat és a város helyzete?

Az előző vezetés alatt előfordult, hogy likvid hitelek felvételére kényszerült az önkormányzat, sokszor még a bérekre sem futotta, volt rá példa, hogy önkormányzati ingatlanra került jelzálog a hitel fedezetének biztosítására. Ebből kellett felállni. Tizenkét fős csapatommal kezdtem el a romeltakarítást, a tervezést és a megvalósítást.