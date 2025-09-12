1 órája
Magyar Péter vádjai és a valóság köszönőviszonyban sincsenek Mezőcsáton!
Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének kritikus szavaira reagált portálunknak a polgármester. Mezőcsát fejlődése töretlen - véli Siposné Horváth Anita, aki szerint, Magyar Péter kijelentései valótlanok, megnyilvánulásai minden alapot nélkülöző csapongások voltak.
A közelmúltban Mezőcsáton tartott fórumot Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Beszédében kritikákat, súlyos állításokat fogalmazott meg. Megkeresésünkre a település polgármestere, Siposné Horváth Anita tényekkel és számokkal cáfolja a tiszás politikus kijelentéseit, szerinte Magyar Péter vádjai és a valóság köszönőviszonyban sincsenek, Mezőcsát fejlődése töretlen.
Miért lett várospolitikus?
Mezőcsáton 2013-ban semmire nem volt pénz, minden kezdett az enyészetté válni, fejlődésről még álmodni sem mertünk. A férjemmel megfogalmazódott bennünk az a gondolat, hogy másik településen álmodjuk tovább a jövőnket.
Miért maradtak?
Mert a gyökereink és a szívünk Mezőcsáthoz köt bennünket. Nem szívesen hagytuk volna itt ezt a várost, ahol még „a fák is köszönnek” nekünk, ezért úgy gondoltam, hogy a várost fogom olyanná varázsolni, ahol jól érezhetjük magunkat.
Romeltakarítás 2014-ben
A 2014-es polgármester-választást „be is húzta”.
Igen, az emberek ismertek és bíztak bennem: egyedül több szavazatot kaptam, mint a második és harmadik helyre befutó ellenfeleim együttesen.
Hogy nézett ki akkor az önkormányzat és a város helyzete?
Az előző vezetés alatt előfordult, hogy likvid hitelek felvételére kényszerült az önkormányzat, sokszor még a bérekre sem futotta, volt rá példa, hogy önkormányzati ingatlanra került jelzálog a hitel fedezetének biztosítására. Ebből kellett felállni. Tizenkét fős csapatommal kezdtem el a romeltakarítást, a tervezést és a megvalósítást.
Szépen fejlődik Mezőcsát városaFotók: Takács József
Hogyan?
Górcső alá vettük a gazdálkodásunkat, számos olyan lépést hoztunk, amelyek javították a hatékonyságot, csökkentették a költségeket.
Harmadára apasztott gázszámla
Mondjon egy példát!
A 730 négyzetméter alapterületű városháza gázszámlája 2014-ben hatmillió forint volt éves szinten, a fejlesztéseknek köszönhetően mára kétmillió forintra csökkent.
Gondolom, a beruházások döntő része uniós és kormányzati támogatásból valósult meg. Mennyi a bebukott pályázataik aránya?
A négymilliárd forintos bevételünk egynegyede pályázati pénzből származik. Nincs bebukott pályázatunk: ahol indulunk, ott nyerünk.
Egy tízes skálán hányas osztályzatot adna magának?
A sikereink egy csapat munkájának a gyümölcse, amiért nagyon hálás vagyok munkatársaimnak. Továbbá hálás vagyok Tállai András országgyűlési képviselőnknek, államtitkár úrnak, aki mindig segítőkész, ha Mezőcsát fejlődéséről van szó.
Mezőcsát fejlődése töretlen
Az elmúlt bő egy évtizedben mi az, amit sikerének tart, és mi az, amit kevésbé, vagy amit nem sikerült megvalósítani?
Az önkormányzati vagyon több mint a duplájára növekedett, a városnak van megtakarítása, és ami legalább ennyire fontos: Mezőcsátnak újabb céljai vannak! A turisztikai ágazat fejlesztésének első lépéseként az önkormányzat megvásárolta a termálfürdőt, majd kormányzati támogatásból jelentős fejlesztést hajtott végre. Azonban a fejlesztéseket nem zártuk le, hanem újabbakat tervezünk, mivel nagy látogatottságnak örvend a fürdőnk. 2023 óta önfenntartó, nem igényel önkormányzati támogatást, így a fürdők azon 5 százalékába tartozik országos viszonylatban, amelyik nem termel veszteséget.
Oktatás, egészségügy, sport
Büszke vagyok arra is, hogy a fejlesztések eredményeképpen a gyermekeket (18 éves korukig) nem kell másik településre utaztatni, vagy nem kell utazniuk, mert helyben van minden: bölcsőde, óvoda, általános iskola és gimnázium is, a sportolási lehetőség mellett. Jól működik az egészségügyi ellátás a járóbeteg szakellátás tekintetében az alapellátás mellett. Térségi szinten 15 ezer embernek szolgáltatjuk ezt a fajta ellátást. Ezen a területen is tovább keressük a fejlesztési lehetőségeket. A kultúrára is hangsúlyt fektetünk építettünk egy csodálatos művelődési központot és könyvtárat, ahol a 21. század infrastruktúrája került beépítésre, mind az előadók és mind a közönség élményét gazdagítva.
Mezőcsát eredményei és tervei
- Az önkormányzati vagyon több mint a duplájára növekedett
- A városnak van megtakarítása
- Az önkormányzat megvásárolta a termálfürdőt, majd kormányzati támogatásból jelentős fejlesztést hajtott végre. (A termálfürdő 2023 óta önfenntartó)
- Az óvodától a főiskoláig, egyetemig (18 éves korig) a fiataloknak biztosítanak helyet és képzést
- Jól működik az egészségügyi ellátás
- Modern, 21. századi művelődési központot és könyvtárat építettek
- Az önkormányzatnak jó a kapcsolata a civil szervezetekkel
- Újabb és újabb fiatal családok telepednek le, vagy tervezik a letelepedést
- Komfortosabbá tették az életét az időseknek és a fogyatékkal élőknek is
- Ötven fős idősotthon megépítését és üzemeltetését tervezik
Fiatal családok telepednek le
A civilszervezetekkel is nagyon jó a kapcsolatunk, az önkormányzat saját forrásból támogatja őket. Számíthatunk rájuk a város életének színesebbé tételében. Ezért is érkeznek újabb és újabb fiatal családok városunkba, akik itt képzelik el az életüket. Több fejlesztéssel komfortosabbá tettük az életét a gyerekeinknek, az időseknek és a fogyatékkal élőknek is. Ami még nagy álmom: egy ötven fős idősotthon megépítése és üzemeltetése. Ez is elindult, visszakértük az államtól az egykori tiszti klub területét és minden lépést megteszünk a megvalósítás érdekében.
Elégedett?
Az ember sosem lehet az, mert mindig még többet és jobbat szeretne. Több mint tízmilliárd forint értékű fejlesztés valósult meg polgármesterségem alatt. Azt gondolom, Mezőcsát hatalmasat fejlődött az elmúlt több mint tíz évben, amit az itt élők is éreznek, a választáson pedig el is ismertek, hiszen újra bizalmat szavaztak nekem.
Magyar Péter és a valóság
Nemrég itt járt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, ő viszont kritikát fogalmazott meg.
Minden valóságot nélkülöző, a város helyzetét pontosan nem ismerő, rosszul felkészített, nem felkészült ember roadshow-ját láthattuk.
Hogyan kezdődött, zajlott a fórum?
Délután fél négy felé begurult egy fehér furgon - a behajtani tilos táblát figyelmen kívül hagyva – az önkormányzat épülete előtti Hősök terére, majd ekkor kitalálva a helyszínt felépült egy mini színpad, azzal szemben pedig padokat helyeztek ki. Majd a 16 órára hirdetett fórum jó félórás késéssel el is kezdődött. Ahol a beszéd elején városunkról alkotott egy roppant negatív képet a pártvezér.
„Csak néhány helyi lakost láttam”
Sok mezőcsáti ember volt a helyszínen?
Csak néhány helyi lakost láttam, a többiek nem tudom hova valósiak, de biztos, hogy nem csátiak voltak. Inkább Magyar Péter körül sündörgött néhány helyi ember. Ismerem őket, hiszen korábban körülöttem is forgolódtak. Tudja, ez egy embertípus. 11 év vezetés hosszú idő ahhoz, hogy akaratlanul is haragosokat szerezzünk magunknak, a korábbi barátokból, így ellenségek lesznek.
Itt a bizonyíték! Miskolcról utaztatták az aktivistákat Magyar Péter országjárására
Aztán ön lement a hivatalából a tiszás fórumra. Miért gondolta azt, hogy meg kell jelennie a helyszínen?
Szerdánként 17 óráig van ügyfélfogadásunk, így a hivatalban tartózkodtam. Nyitva volt az irodám ablaka, és olyan valótlanságokat hallottam többek között városunkról és személyemről, amit nem hagyhattam szó nélkül.
A demokrácia Mezőcsáton is jól működik
Például?
Hogy Mezőcsát elhanyagolt. Mindenki láthatja a fejlődést, aki nem mikrobuszból kipattanva, az elé tett papírokból próbál képet kapni, és politikai céljainak eléréséhez fest le egy képet. Az is rosszul érintett, amikor azt állította Magyar Péter, hogy magamnak osztogatok jutalmat. Holott, ha valaki egy kicsit is ismeri az önkormányzati működést az tudhatja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján, a polgármester nem adhat jutalmat magának, azt csak a képviselő-testület állapíthatja- és szavazhatja meg.
Mi fájt a legjobban?
Amikor azt mondta Magyar Péter, hogy megfenyegettem az embereimet, beosztottjaimat, kollégáimat, ha eljönnek erre a tiszás fórumra, akkor én kirúgom őket. Ezért is mentem ki, hogy nézzen már rám, nőként ilyen félelmetes vagyok? A demokrácia működik Mezőcsáton is, bárkinek lehet saját véleménye, eltérő pártszimpátiája. Három ellenzéki képviselővel is dolgozom békében, a városért. Korábban is voltak olyan munkavállalóim, akik a Facebookon és egyéb csatornákon írtak, mondtak rosszat rólam, de sosem fordult meg a fejemben, hogy elégtételt vegyek rajtuk emiatt. Soha nem szoktam senkit szankcionálni azért, mert mondjuk kritikus a munkámmal szemben, vagy más politikai oldalhoz tartozik. Ha engem megsértenek, alszom rá egyet, s másnap kezdek mindent tiszta lappal, nincs bennem bosszúvágy.
Magyar Péter mutatott utat a városnak, tartott iránytűt, hogy merre kellene haladni?
Dehogy, megnyilvánulásai minden alapot nélkülöző csapongások voltak. Magyar Péter vádjai és a valóság köszönőviszonyban sincsenek Mezőcsáton!