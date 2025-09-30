Elveheti a munkánkat, de a fizetésünket is?

Előadás a mesterséges intelligencia alkalmazásáról

Szeptember 30-án, kedden 08:30-tól gyakorlati mesterséges intelligencia workshopot tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) Székházában.

Az előadást Pintér János, AI és M365 oktató, IT tanácsadó tartotta, habár az eseménynek nem előadás jellege volt, hanem inkább beszélgetés a jelenlévőkkel.

A közönség soraiban többen például azért jöttek el a workshopra, mert még csak az ingyenes ChatGPT-t használják, még nem fizetnek profibb alkalmazásért, de tanulni érkeztek, hogy bonyolultabb folyamatok elvégzésére is megtanulhassák használni az MI-t.

Ezért nem is csak Miskolcról, hanem a vármegye egész területéről jöttek vállalkozók, hogy minél többet megtanulhassanak ezekről a rendszerekről/alkalmazásokról/eszközökről.

Az előadáson harminc fő vett részt

Köztük például Kiss Rudolf az Interforest Kft-től:

Már harminc éve gyártunk bútorokat. Mi semmilyen mesterséges intelligenciát nem használunk, ezért jöttem el ma, hogy motivációt gyűjtsek hozzá

– mondta.

Az MI segít

Gyakorlatilag egy ipari forradalom közepén vagyunk. Azt látom, hogy hétről hétre akkora változások vannak, hogy ezt muszáj követni. Mindenki attól fél, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat, de én azt látom, hogy a munkaerőpiac úgy fog változni, hogy az veheti el a munkánkat, aki használja a mesterséges intelligenciát

– mondta Pintér János.

Nem kell professzionális MI használónak lennie mindenkinek, de vannak azok a helyzetek, amikor piaci előnyt jelent a használata

– tette hozzá.