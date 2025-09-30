23 perce
Elveheti a munkánkat, de a fizetésünket is?
„Dolgozzunk MI-val!” - Így használható a Mesterséges Intelligencia a miden napi munkában. Gyakorlati workshopot tartottak, nemcsak profiknak.
Pintér János előadása a mesterséges intelligencia alkalmazásáról
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Az AI (Artificial Intelligence), vagy ahogyan magyarul használjuk: Mesterséges Intelligencia (MI) nemcsak a jövő. Már ma is sokaknak segíti hatékonyan a mindennapi irodai munkáját, de nem kiváltja az embert, hanem segíti a gyorsabb, pontosabb és kreatívabb munkavégzésben.
Előadás a mesterséges intelligencia alkalmazásáról
Szeptember 30-án, kedden 08:30-tól gyakorlati mesterséges intelligencia workshopot tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) Székházában.
Az előadást Pintér János, AI és M365 oktató, IT tanácsadó tartotta, habár az eseménynek nem előadás jellege volt, hanem inkább beszélgetés a jelenlévőkkel.
A közönség soraiban többen például azért jöttek el a workshopra, mert még csak az ingyenes ChatGPT-t használják, még nem fizetnek profibb alkalmazásért, de tanulni érkeztek, hogy bonyolultabb folyamatok elvégzésére is megtanulhassák használni az MI-t.
Ezért nem is csak Miskolcról, hanem a vármegye egész területéről jöttek vállalkozók, hogy minél többet megtanulhassanak ezekről a rendszerekről/alkalmazásokról/eszközökről.
Az előadáson harminc fő vett részt
Köztük például Kiss Rudolf az Interforest Kft-től:
Már harminc éve gyártunk bútorokat. Mi semmilyen mesterséges intelligenciát nem használunk, ezért jöttem el ma, hogy motivációt gyűjtsek hozzá
– mondta.
Az MI segít
Gyakorlatilag egy ipari forradalom közepén vagyunk. Azt látom, hogy hétről hétre akkora változások vannak, hogy ezt muszáj követni. Mindenki attól fél, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat, de én azt látom, hogy a munkaerőpiac úgy fog változni, hogy az veheti el a munkánkat, aki használja a mesterséges intelligenciát
– mondta Pintér János.
Nem kell professzionális MI használónak lennie mindenkinek, de vannak azok a helyzetek, amikor piaci előnyt jelent a használata
– tette hozzá.
AI workshopot tartott a BOKIK 09.30.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Az előadás során egyébként többek közt még olyan kérdésekre kaphatott választ a közönség, mint:
- Milyen MI eszközök érhetők el díjmentesen?
- Miként használható a Google AI Studio és az Excel együtt?
- Hogyan tudjuk beépíteni az MI-t a meglévő céges folyamatokba?
Este, és reggel is kimaradt egy személyvonat vármegyénkben - így juthattak el az utasok mégis a célállomásig