szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

10°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mesterséges intelligencia

2 órája

Elveheti a munkánkat, de a fizetésünket is?

Címkék#ChatGPT#Mesterséges Intelligencia#BOKIK#Artificial Intelligence#M365#workshop

„Dolgozzunk MI-val!” - Így használható a Mesterséges Intelligencia a miden napi munkában. Gyakorlati workshopot tartottak, nemcsak profiknak.

Boon.hu
Elveheti a munkánkat, de a fizetésünket is?

Pintér János előadása a mesterséges intelligencia alkalmazásáról

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az AI (Artificial Intelligence), vagy ahogyan magyarul használjuk: Mesterséges Intelligencia (MI) nemcsak a jövő. Már ma is sokaknak segíti hatékonyan a mindennapi irodai munkáját, de nem kiváltja az embert, hanem segíti a gyorsabb, pontosabb és kreatívabb munkavégzésben.

Pintér János előadása a mesterséges intelligencia alkalmazásáról
Pintér János előadása a mesterséges intelligencia alkalmazásáról
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Előadás a mesterséges intelligencia alkalmazásáról

Szeptember 30-án, kedden 08:30-tól gyakorlati mesterséges intelligencia workshopot tartottak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) Székházában.

Az előadást Pintér János, AI és M365 oktató, IT tanácsadó tartotta, habár az eseménynek nem előadás jellege volt, hanem inkább beszélgetés a jelenlévőkkel.

A közönség soraiban többen például azért jöttek el a workshopra, mert még csak az ingyenes ChatGPT-t használják, még nem fizetnek profibb alkalmazásért, de tanulni érkeztek, hogy bonyolultabb folyamatok elvégzésére is megtanulhassák használni az MI-t.

Ezért nem is csak Miskolcról, hanem a vármegye egész területéről jöttek vállalkozók, hogy minél többet megtanulhassanak ezekről a rendszerekről/alkalmazásokról/eszközökről.

Az előadáson harminc fő vett részt

Köztük például Kiss Rudolf az Interforest Kft-től:

Már harminc éve gyártunk bútorokat. Mi semmilyen mesterséges intelligenciát nem használunk, ezért jöttem el ma, hogy motivációt gyűjtsek hozzá

 – mondta.

Az MI segít

Gyakorlatilag egy ipari forradalom közepén vagyunk. Azt látom, hogy hétről hétre akkora változások vannak, hogy ezt muszáj követni. Mindenki attól fél, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat, de én azt látom, hogy a munkaerőpiac úgy fog változni, hogy az veheti el a munkánkat, aki használja a mesterséges intelligenciát

 – mondta Pintér János.

Nem kell professzionális MI használónak lennie mindenkinek, de vannak azok a helyzetek, amikor piaci előnyt jelent a használata

 – tette hozzá. 

AI workshopot tartott a BOKIK 09.30.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az előadás során egyébként többek közt még olyan kérdésekre kaphatott választ a közönség, mint:

  • Milyen MI eszközök érhetők el díjmentesen?
  • Miként használható a Google AI Studio és az Excel együtt?
  • Hogyan tudjuk beépíteni az MI-t a meglévő céges folyamatokba?
     

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu