1 órája
Ha nincs a mentőhelikopter, sokak felháborodtak volna – ha késéssel is, de megérkezett Miskolcra
Egy rolleres gázolásos balesetben sérült meg a kiskorú. A mentőhelikopter később szállt le, mint várták, így is látványos volt. Hogy mi is történt pontosan szombaton, arról részletesen beszámolunk, mivel a helyszínen tartózkodott a Boon.hu stábja.
A mentőhelikopter végül leszállt Miskolc belvárosában
Forrás: Facebook
Számos gyermek és szüleik, felnőtt és idős figyelte tátott szájjal, ahogy a szirénázó mentőautó behúz a térre. Egy gyermekhez riasztották, akinek csúnya sérülései egy rolleres balesetből adódtak, pontosabban egy autó gázolta el, miközben rollerén közlekedett. Persze mindezt csak szimulálták a szervezők annak érdekében, hogy bemutathassák, pontosan mi is zajlik le ilyen esetekben. A sérült ellátása tehát a „bámészkodók” előtt zajlott Miskolc belvárosában, sőt a bemutató előtt és után bárki belülről is megnézhette ezeket az életmentő járműveket. Hogy miért késett a mentőhelikopter, arról itt írtunk részletesebben.
Az esetkocsi és a gyermekmentő szirénázva érkezett Miskolc belvárosába: aztán leszállt a helikopter is (fotók+ videó)
