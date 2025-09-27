szeptember 27., szombat

Izgatott várakozás

1 órája

Ha nincs a mentőhelikopter, sokak felháborodtak volna – ha késéssel is, de megérkezett Miskolcra

Egy rolleres gázolásos balesetben sérült meg a kiskorú. A mentőhelikopter később szállt le, mint várták, így is látványos volt. Hogy mi is történt pontosan szombaton, arról részletesen beszámolunk, mivel a helyszínen tartózkodott a Boon.hu stábja.

Ha nincs a mentőhelikopter, sokak felháborodtak volna – ha késéssel is, de megérkezett Miskolcra

A mentőhelikopter végül leszállt Miskolc belvárosában

Számos gyermek és szüleik, felnőtt és idős figyelte tátott szájjal, ahogy a szirénázó mentőautó behúz a térre. Egy gyermekhez riasztották, akinek csúnya sérülései egy rolleres balesetből adódtak, pontosabban egy autó gázolta el, miközben rollerén közlekedett. Persze mindezt csak szimulálták a szervezők annak érdekében, hogy bemutathassák, pontosan mi is zajlik le ilyen esetekben. A sérült ellátása tehát a „bámészkodók” előtt zajlott Miskolc belvárosában, sőt a bemutató előtt és után bárki belülről is megnézhette ezeket az életmentő járműveket. Hogy miért késett a mentőhelikopter, arról itt írtunk részletesebben.

mentőhelikopter
A mentőhelikopter végül leszállt Miskolc belvárosában Fotó: Takács József

Itt nem kellett mentőhelikopter a költözéshez

Különleges fiatalemberrel beszélgettünk. A borsodi csodakert élete egyik fő műve, amit nagyon szeret és amire nagyon büszke. Most nagy változáson megy keresztül, ami Miskolcra is kihatással lesz.

Szüreti vígadalom Tállya községben

Még a legkisebbek is szerepet vállaltak a színes felvonulásban. Tállya méltán lehet büszke a Szent Vencel Szüreti Nap idei menetére. Elképesztő fotók és videó az édes kavalkádról.

Közúti alagutak és azok veszélyei Borsodban

Magyarországon viszonylag kevés helyen találkozhatunk a közlekedésbiztonság szempontjából ilyesfajta veszélyes helyzetekkel, amik például a közúti alagutakban fordulhatnak elő, mivel ezek inkább hegyekkel szabdalt, alpesi régiókban elterjedtebbek. Miskolcon és környékén is található viszont ilyen. Lássuk hát, mik a veszélyei és mire kell odafigyelni, ha áthaladunk egy közúti alagúton.

 

