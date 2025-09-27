Ha nincs a mentőhelikopter, sokak felháborodtak volna – ha késéssel is, de megérkezett Miskolcra

Számos gyermek és szüleik, felnőtt és idős figyelte tátott szájjal, ahogy a szirénázó mentőautó behúz a térre. Egy gyermekhez riasztották, akinek csúnya sérülései egy rolleres balesetből adódtak, pontosabban egy autó gázolta el, miközben rollerén közlekedett. Persze mindezt csak szimulálták a szervezők annak érdekében, hogy bemutathassák, pontosan mi is zajlik le ilyen esetekben. A sérült ellátása tehát a „bámészkodók” előtt zajlott Miskolc belvárosában, sőt a bemutató előtt és után bárki belülről is megnézhette ezeket az életmentő járműveket. Hogy miért késett a mentőhelikopter, arról itt írtunk részletesebben.

A mentőhelikopter végül leszállt Miskolc belvárosában Fotó: Takács József