Az esetkocsi és a gyermekmentő szirénázva érkezett Miskolc belvárosába: aztán leszállt a helikopter is (fotók+ videó)
Egy rolleres gázolásos balesetben sérült meg a kiskorú. A mentőhelikopter később szállt le, mint várták, így is látványos volt. A Légimentők napján jártunk.
A súlyosan sérült kiskorú itt most csak a szimuláció része volt szerencsére
Fotó: Takács Joci
Számos gyermek és szüleik, felnőtt és idős figyelte tátott szájjal, ahogy a szirénázó mentőautó behúz a térre. Egy gyermekhez riasztották, akinek csúnya sérülései egy rolleres balesetből adódtak, pontosabban egy autó gázolta el, miközben rollerén közlekedett. Persze mindezt csak szimulálták a szervezők annak érdekében, hogy bemutathassák, pontosan mi is zajlik le ilyen esetekben. A sérült ellátása tehát a „bámészkodók” előtt zajlott Miskolc belvárosában, sőt a bemutató előtt és után bárki belülről is megnézhette ezeket az életmentő járműveket. A gyermekek felülhettek a rendőrmotorra, de a szirénát is bekapcsolhatták. A mentőhelikopter érkezése érdekelt talán a legtöbb embert, noha erre egy éles riasztás miatt várni kellett.
A mentőhelikopter késve ugyan, de végül leszállt Miskolc belvárosában
A Magyar Légimentő Nonprofit Kft., az Országos Vérellátó Szolgálat és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány ötödik alkalommal szervezte meg a légimentős véradást. A különleges közösségi esemény célja, hogy minél több emberhez eljusson a véradás üzenetének fontossága, valamint felhívja a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás jelentőségére, és a légimentők nem mindennapi munkájára.
Szeptember 27-én, szombaton 10 órakor startolt el a Légimentők napja Miskolcon, a Szent István téren. A hivatalos megnyitó után mentőhelikopter is érkezett volna egy látványos bemutatóval, ami ezt követően egész nap a helyszínen marad, a tervek szerint egészen délután 5 óráig. A terveket azonban keresztül húzta egy éles riasztás, ami miatt a látványos landolásra csak később kerülhetett sor.
A rendezvényen jelen voltak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Balesetmegelőzési és Bűnmegelőzési Bizottságok közlekedésbiztonsági és drogprevenciós előadásokkal és szimulátorokkal. A délután folyamán is izgalmas események következtek:
- „Air Trouble” elnevezésű légimentős társasjáték bemutatása,
- a Gézengúzok gyerekzenekar koncertje,
- este pedig felvágják a „Légimentők tortáját”.
Légimentők napja MiskolconFotók: Takács József
A látványos és izgalmas bemutatókra Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József is kíváncsi volt, a tömegben lencsevégre kaptuk.
Hetven kiló sebes pisztráng miatt özönlötték el a horgászok a Szinvát - fotók, videó
„Hal helyett halál”: elképesztő helyen okozott tragédiát a borsodi pecás cucca
