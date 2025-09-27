Az esetkocsi és a gyermekmentő szirénázva érkezett Miskolc belvárosába: aztán leszállt a helikopter is (fotók+ videó)

Számos gyermek és szüleik, felnőtt és idős figyelte tátott szájjal, ahogy a szirénázó mentőautó behúz a térre. Egy gyermekhez riasztották, akinek csúnya sérülései egy rolleres balesetből adódtak, pontosabban egy autó gázolta el, miközben rollerén közlekedett. Persze mindezt csak szimulálták a szervezők annak érdekében, hogy bemutathassák, pontosan mi is zajlik le ilyen esetekben. A sérült ellátása tehát a „bámészkodók” előtt zajlott Miskolc belvárosában, sőt a bemutató előtt és után bárki belülről is megnézhette ezeket az életmentő járműveket. A gyermekek felülhettek a rendőrmotorra, de a szirénát is bekapcsolhatták. A mentőhelikopter érkezése érdekelt talán a legtöbb embert, noha erre egy éles riasztás miatt várni kellett.

A sérült ellátása jóval a mentőhelikopter érkezése előtt elkezdődött Fotó: Takács Joci

A mentőhelikopter késve ugyan, de végül leszállt Miskolc belvárosában

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft., az Országos Vérellátó Szolgálat és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány ötödik alkalommal szervezte meg a légimentős véradást. A különleges közösségi esemény célja, hogy minél több emberhez eljusson a véradás üzenetének fontossága, valamint felhívja a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás jelentőségére, és a légimentők nem mindennapi munkájára.