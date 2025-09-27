szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

16°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

Az esetkocsi és a gyermekmentő szirénázva érkezett Miskolc belvárosába: aztán leszállt a helikopter is (fotók+ videó)

Címkék#boon video#esetkocsi#légimentők#Miskolc#mentőhelikopter

Egy rolleres gázolásos balesetben sérült meg a kiskorú. A mentőhelikopter később szállt le, mint várták, így is látványos volt. A Légimentők napján jártunk.

Boon.hu
Az esetkocsi és a gyermekmentő szirénázva érkezett Miskolc belvárosába: aztán leszállt a helikopter is (fotók+ videó)

A súlyosan sérült kiskorú itt most csak a szimuláció része volt szerencsére

Fotó: Takács Joci

Számos gyermek és szüleik, felnőtt és idős figyelte tátott szájjal, ahogy a szirénázó mentőautó behúz a térre. Egy gyermekhez riasztották, akinek csúnya sérülései egy rolleres balesetből adódtak, pontosabban egy autó gázolta el, miközben rollerén közlekedett. Persze mindezt csak szimulálták a szervezők annak érdekében, hogy bemutathassák, pontosan mi is zajlik le ilyen esetekben. A sérült ellátása tehát a „bámészkodók” előtt zajlott Miskolc belvárosában, sőt a bemutató előtt és után bárki belülről is megnézhette ezeket az életmentő járműveket. A gyermekek felülhettek a rendőrmotorra, de a szirénát is bekapcsolhatták. A mentőhelikopter érkezése érdekelt talán a legtöbb embert, noha erre egy éles riasztás miatt várni kellett.

mentőhelikopter
A sérült ellátása jóval a mentőhelikopter érkezése előtt elkezdődött Fotó: Takács Joci

A mentőhelikopter késve ugyan, de végül leszállt Miskolc belvárosában

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft., az Országos Vérellátó Szolgálat és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány ötödik alkalommal szervezte meg a légimentős véradást. A különleges közösségi esemény célja, hogy minél több emberhez eljusson a véradás üzenetének fontossága, valamint felhívja a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás jelentőségére, és a légimentők nem mindennapi munkájára.

Szeptember 27-én, szombaton 10 órakor startolt el a Légimentők napja Miskolcon, a Szent István téren. A hivatalos megnyitó után mentőhelikopter is érkezett volna egy látványos bemutatóval, ami ezt követően egész nap a helyszínen marad, a tervek szerint egészen délután 5 óráig. A terveket azonban keresztül húzta egy éles riasztás, ami miatt a látványos landolásra csak később kerülhetett sor.

A rendezvényen jelen voltak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Balesetmegelőzési és Bűnmegelőzési Bizottságok közlekedésbiztonsági és drogprevenciós előadásokkal és szimulátorokkal. A délután folyamán is izgalmas események következtek:

  • „Air Trouble” elnevezésű légimentős társasjáték bemutatása,
  • a Gézengúzok gyerekzenekar koncertje,
  • este pedig felvágják a „Légimentők tortáját”.

Légimentők napja Miskolcon

Fotók: Takács József

A látványos és izgalmas bemutatókra Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József is kíváncsi volt, a tömegben lencsevégre kaptuk.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu