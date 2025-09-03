41 perce
Megdobban a szív: négylábú kedvencek várják a látogatókat Miskolcon
Szeptember 6-án ismét megnyílnak a Fonoda utcai gyepi kapui. Már 237. alkalommal várja a Fonoda utcai menhely a látogatókat.
Szeptember 6-án, szombaton 10 és 14 óra között bárki beléphet a Fonoda utcai menhelyre, hogy megismerje a telep védenceit. A látogatók egy felemelő sétán vehetnek részt, amely nemcsak a kutyák és macskák számára hatalmas élmény, hanem a látogatóknak is szívhez szóló tapasztalat. A telep dolgozói szerint a négylábúak számára a legnagyobb ajándék egy séta, egy kis fülvakargatás és néhány kedves simogatás.
Az örökbefogadás egy új esély a négylábúaknak
A nyílt nap arra is lehetőséget ad, hogy aki szeretné, elindítsa az örökbefogadás folyamatát. A menhelyen élő kutyák és macskák közül sokan nehéz sorsot éltek meg, de most gazdira várva reménykednek egy új életben. A telep munkatársai hangsúlyozzák, hogy felelős örökbefogadókra van szükség, akik hosszú távon is szeretettel és biztonsággal veszik körül az állatokat.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Adományokkal is segíthetünk
A telep nagy örömmel fogadja a látogatók felajánlásait is. Hasznos lehet bármilyen adomány, ami szebbé teszi a négylábúak mindennapjait: régi törölköző, rongy, edény, fagyasztott hús, rizs, játék, nyakörv vagy más praktikus eszköz. Az ilyen támogatások sokat számítanak a mindennapi működésben és az állatok jólétében.
Egyre népszerűbb a gyepi nyílt napja
A Miskolci Állategészségügyi Telep nyílt napjai az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Sokan, akiknek nincs lehetőségük háziállatot tartani, ezeken az alkalmakon élik át a kutyázás örömeit.
Ha kíváncsi az Állategészségügyi Telep nyílt napjainak hangulatára, olvassa el a boon.hu-n.
Ragyogó idő várta a miskolci gyepi idei első nyílt napján az állatbarátokat - fotók, videó!
Így válnak szelíd gazdikeresővé a miskolci gyepi kutyái - képek, videó
Miskolc és a térség híreiért kövesse a boon.hu-t!
Durva, hányszor kellett közbelépnie a rendőrnek a miskolci iskola előtt - fotók, videó
Csak azt akarta megtudni, hol van a buszmegálló a borsodi településen, de durva vége lett az esetnek