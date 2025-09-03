szeptember 3., szerda

Program

41 perce

Megdobban a szív: négylábú kedvencek várják a látogatókat Miskolcon

Szeptember 6-án ismét megnyílnak a Fonoda utcai gyepi kapui. Már 237. alkalommal várja a Fonoda utcai menhely a látogatókat.

Boon.hu

Szeptember 6-án, szombaton 10 és 14 óra között bárki beléphet a Fonoda utcai menhelyre, hogy megismerje a telep védenceit. A látogatók egy felemelő sétán vehetnek részt, amely nemcsak a kutyák és macskák számára hatalmas élmény, hanem a látogatóknak is szívhez szóló tapasztalat. A telep dolgozói szerint a négylábúak számára a legnagyobb ajándék egy séta, egy kis fülvakargatás és néhány kedves simogatás.

Várja a látogatókat a miskolci menhely.
Mindig jó a hangulat a miskolci menhely nyílt napjain
Fotó: Vajda János

Az örökbefogadás egy új esély a négylábúaknak

A nyílt nap arra is lehetőséget ad, hogy aki szeretné, elindítsa az örökbefogadás folyamatát. A menhelyen élő kutyák és macskák közül sokan nehéz sorsot éltek meg, de most gazdira várva reménykednek egy új életben. A telep munkatársai hangsúlyozzák, hogy felelős örökbefogadókra van szükség, akik hosszú távon is szeretettel és biztonsággal veszik körül az állatokat.

Adományokkal is segíthetünk

A telep nagy örömmel fogadja a látogatók felajánlásait is. Hasznos lehet bármilyen adomány, ami szebbé teszi a négylábúak mindennapjait: régi törölköző, rongy, edény, fagyasztott hús, rizs, játék, nyakörv vagy más praktikus eszköz. Az ilyen támogatások sokat számítanak a mindennapi működésben és az állatok jólétében.

Egyre népszerűbb a gyepi nyílt napja

A Miskolci Állategészségügyi Telep nyílt napjai az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Sokan, akiknek nincs lehetőségük háziállatot tartani, ezeken az alkalmakon élik át a kutyázás örömeit. 

Ha kíváncsi az Állategészségügyi Telep nyílt napjainak hangulatára, olvassa el a boon.hu-n.

Miskolc és a térség híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

