Megdobban a szív: négylábú kedvencek várják a látogatókat Miskolcon

Szeptember 6-án, szombaton 10 és 14 óra között bárki beléphet a Fonoda utcai menhelyre, hogy megismerje a telep védenceit. A látogatók egy felemelő sétán vehetnek részt, amely nemcsak a kutyák és macskák számára hatalmas élmény, hanem a látogatóknak is szívhez szóló tapasztalat. A telep dolgozói szerint a négylábúak számára a legnagyobb ajándék egy séta, egy kis fülvakargatás és néhány kedves simogatás.

Mindig jó a hangulat a miskolci menhely nyílt napjain

Fotó: Vajda János

Az örökbefogadás egy új esély a négylábúaknak

A nyílt nap arra is lehetőséget ad, hogy aki szeretné, elindítsa az örökbefogadás folyamatát. A menhelyen élő kutyák és macskák közül sokan nehéz sorsot éltek meg, de most gazdira várva reménykednek egy új életben. A telep munkatársai hangsúlyozzák, hogy felelős örökbefogadókra van szükség, akik hosszú távon is szeretettel és biztonsággal veszik körül az állatokat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Adományokkal is segíthetünk

A telep nagy örömmel fogadja a látogatók felajánlásait is. Hasznos lehet bármilyen adomány, ami szebbé teszi a négylábúak mindennapjait: régi törölköző, rongy, edény, fagyasztott hús, rizs, játék, nyakörv vagy más praktikus eszköz. Az ilyen támogatások sokat számítanak a mindennapi működésben és az állatok jólétében.

Egyre népszerűbb a gyepi nyílt napja

A Miskolci Állategészségügyi Telep nyílt napjai az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Sokan, akiknek nincs lehetőségük háziállatot tartani, ezeken az alkalmakon élik át a kutyázás örömeit.