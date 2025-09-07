Rossz hír azoknak, akik hétfőn vonattal indulnának útnak vármegyénkben

A Miskolc–Hidasnémeti vonalon szeptember 8-tól 20-ig több szakaszon karbantartást végeznek, síneket cserélnek és szabályozzák a vágányokat. A Keleti pályaudvar lezárása idején, szeptember 20-ig a Hernád InterCityk a Nyugati pályaudvarra érkeznek, és onnan is indulnak, Miskolcon az utasoknak másik szerelvénybe kell átszállniuk - közölte a menetrendváltozás mellett a MÁVINFORM.

A karbantartás ideje alatt több vonat indulása módosul

A Miskolc és Hidasnémeti közötti személyvonatok helyett változó szakaszon pótlóbusz közlekedik – jellemzően módosított menetrend szerint. A karbantartás során a vonatok menetrendje is módosul, korábbi indulások is előfordulnak.

A Füzesabonyból 8:31-20:31-ig Miskolcra induló személyvonatok esetében nem biztosított az átszállás a Kassa felé közlekedő IC-kre.

Szeptember 8-án

A Keleti pályaudvarról 6:25-kor Kassára induló Hernád-Zemplén IC (IC 182), Kassáról 7:42-kor a Keleti pályaudvarra induló Hernád IC (IC 183) nem közlekedik.

A Keleti pályaudvarról 12:25-kor Kassára induló Hernád-Zemplén IC (IC 188), Kassáról 13:20-kor a Keleti pályaudvarra induló Hernád IC (IC 189) módosított menetrend szerint közlekedik.

A Miskolcról 5:19-kor, 6:30-kor, 7:48-kor Hidasnémetibe, Hidasnémetiből 7:12-kor, 9:12-kor Miskolcra induló személyvonat (5330, 5312, 5342, 5327, 5315) helyett Novajidrány és Hidasnémeti között pótlóbusz közlekedik.

A Miskolcról 13:48-kor Hidasnémetibe, a Hidasnémetiből 13:12-kor Miskolcra induló személyvonat (5334, 5345) helyett Miskolc és Szikszó között pótlóbusz közlekedik.

Szeptember 8-11-ig

A Miskolcról 22:04-kor, 23:05-kor Hidasnémetibe, a Hidasnémetiből 21:57-kor Miskolcra induló személyvonat (5328, 5338, 5331) helyett Miskolc és Forró-Encs között pótlóbusz közlekedik.

A Forró-Encsről 23:49-kor Hidasnémetibe továbbinduló személyvonat (5338) Forró-Encsről 0:26-kor indul.

Szeptember 9-12-ig

A Miskolcról 3:34-kor és 4:33-kor Hidasnémetibe induló személyvonat (5310, 5320) csak Forró-Encstől közlekedik, ahonnan 4:05-kor és 5:16-kor indul.

Miskolc és Forró-Encs között pótlóbusz közlekedik, amely 3:00-kor, 4:00-kor indul Miskolcról.

A Hidasnémetiből 3:56-kor, 4:56-kor Miskolcra induló személyvonat (5319, 5329) Hidasnémetiből 3:27-kor, 4:31-kor indul, csak Forró-Encsig közlekedik.

Forró-Encs és Miskolc között pótlóbusz közlekedik, amely 3:54-kor, 4:58-kor indul Forró-Encsről.

A Hidasnémetiből 5:16-kor Miskolcra induló személyvonat (5339) 3 perccel korábban, Novajidránytól menetrend szerint közlekedik.

A további részletekről a MÁVINFORM oldalán tájékozódhat.

