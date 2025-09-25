szeptember 25., csütörtök

Helyi közélet

56 perce

Sokkoló jelenet a 26-oson: olyasmi történt, amit mások sem tudtak szó nélkül hagyni!

Címkék#Sajóbábonyi elágazás#útszakasz#sofőr#26-os főút

Szokatlan jelenet borzolta a kedélyeket Miskolc és Sajóbábony között. Egy jármű, a menetiránnyal szemben tolatva közlekedett a belső sávban, veszélyeztetve a forgalmat.

Az esetre a Pétervégi körforgó és a Sajóbábonyi elágazás között került sor, ahol a forgalomhoz képest teljesen ellentétesen haladt egy autó – menetiránnyal szemben, ráadásul tolatva. Mindez a mai napon, nemrégiben történhetett.

Menetiránnyal szemben tolatott egy sofőr.
Olyan történt a 26-os főúton, amit mi is alig hittünk el. Menetiránnyal szemben tolatott egy sofőr.
(A kép illusztráció)
Forrás: MW

Menetiránnyal szemben tolatva haladt a 26-oson

A járművezető a belső sávot használta, ezzel komoly kockázatot vállalva nemcsak saját, hanem a többi közlekedő biztonságát illetően is. Az eset ismét rámutat, milyen veszélyeket rejt a szabálytalan közlekedés, főleg egy ilyen forgalmas útszakaszon, mint Miskolc környéke. A hatóságok figyelmét nem kerülte el az eset, és megkezdték a körülmények vizsgálatát.

Péter végi körforgó és a sajóbábonyi elágazás között egy autó a belső sávban, menetiránnyal szemben, tolatva halad az elágazás (Miskolc) felé.

- tette közzé a felhívást a közösségi oldalon a poszt írója.

Felvételek is születtek a megdöbbentő esetről

A poszt alatti kommentszekcióban fellelhető egy rövid videó is, amiben az egyik autós megörökítette a nem mindennapi esetet, ha valaki eddig esetleg nem hitte volna el, hogy ez bizony tényleg megtörténhet.

Menetiránnyal szemben tolatott az autós a 26-os főúton.
Forrás:  ⚠ 26-os Főút és környéke⚠ / Attila Bódis


 

Tippem szerint.. kifordult a Szuhai hasziendahoz vezető útról.. es mivel hirtelen 2 savot latott fordult balra… aztan rajott h ez egy 4 savos🤣

 - találgatott egy kommentelő, aki már kínjában csak nevetni tudott rajta.
