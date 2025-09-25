3 órája
Sokkoló jelenet a 26-oson: olyasmi történt, amit mások sem tudtak szó nélkül hagyni!
Szokatlan jelenet borzolta a kedélyeket Miskolc és Sajóbábony között. Egy jármű, a menetiránnyal szemben tolatva közlekedett a belső sávban, veszélyeztetve a forgalmat.
Az esetre a Pétervégi körforgó és a Sajóbábonyi elágazás között került sor, ahol a forgalomhoz képest teljesen ellentétesen haladt egy autó – menetiránnyal szemben, ráadásul tolatva. Mindez a mai napon, nemrégiben történhetett.
Menetiránnyal szemben tolatva haladt a 26-oson
A járművezető a belső sávot használta, ezzel komoly kockázatot vállalva nemcsak saját, hanem a többi közlekedő biztonságát illetően is. Az eset ismét rámutat, milyen veszélyeket rejt a szabálytalan közlekedés, főleg egy ilyen forgalmas útszakaszon, mint Miskolc környéke. A hatóságok figyelmét nem kerülte el az eset, és megkezdték a körülmények vizsgálatát.
Péter végi körforgó és a sajóbábonyi elágazás között egy autó a belső sávban, menetiránnyal szemben, tolatva halad az elágazás (Miskolc) felé.
- tette közzé a felhívást a közösségi oldalon a poszt írója.
Felvételek is születtek a megdöbbentő esetről
A poszt alatti kommentszekcióban fellelhető egy rövid videó is, amiben az egyik autós megörökítette a nem mindennapi esetet, ha valaki eddig esetleg nem hitte volna el, hogy ez bizony tényleg megtörténhet.
Tippem szerint.. kifordult a Szuhai hasziendahoz vezető útról.. es mivel hirtelen 2 savot latott fordult balra… aztan rajott h ez egy 4 savos🤣
- találgatott egy kommentelő, aki már kínjában csak nevetni tudott rajta.
