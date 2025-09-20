szeptember 20., szombat

DPK-gyűlés

4 órája

Megdöbbentő kijelentéseket tett Menczer Tamás a Harcosok órájában

Címkék#Digitális Polgári Kör#Menczer Tamás#Fidesz

A Papp László Sportarénában több ezren gyűltek össze a Digitális Polgári Körök országos rendezvényén, ahol a Harcosok órája is élőben jelentkezett. Menczer Tamás interjút is adott.

Boon.hu

Megerősítette a Magyar Nemzet, hogy Menczer Tamás a Harcosok órája különkiadásában nem fogta vissza magát. Saját bevallása szerint „extrém sportot” űz azzal, hogy újra és újra szót vált a balliberális sajtó munkatársaival, akik szemmel láthatóan csalódottak, ha őt kapják meg válaszadónak.

Digitális Polgári Kör, Digitális Polgári Körök, gyűlés, találkozó, Menczer Tamás, Fidesz
Menczer Tamás a Harcosok órájában szólalt fel
Fotó: Facebook

Menczer Tamás: nyerünk, ahogy szoktunk!

A kommunikációs igazgató kiemelte: a Fidesz Európa legsikeresebb politikai közössége, ugyanakkor a digitális térben zajló átrendeződés miatt új szervezeti formákra volt szükség. Így alakult meg a Harcosok klubja és a Digitális Polgári Körök hálózata, amely ma már százezres nagyságrendű. 

A teljes beszélgetést itt nézheti vissza:

Menczer hangsúlyozta, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások torz képet adnak, a valóságban azonban a kormánypárti támogatottság növekszik.

Példaként említette a buda környéki polgári kört, amelyben ötszáz tag mellett olyan neves művészek is részt vesznek, mint Kautzky Armand és Pataky Attila. A beszélgetésben sajnálatosnak nevezte, hogy a baloldal politikai tőkét próbál kovácsolni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiájából. Végül kitért a választásokra is: szerinte még kétszáz nap van hátra, de biztos abban, hogy „nyerünk, ahogy szoktunk”.

 

