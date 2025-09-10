Fontos szolgáltatás szünetel Miskolcon szerdán, mutatjuk a részleteket!

A melegvíz-szolgáltatás szünetel Miskolcon, a bulgárföldi lakótelepen szerdán, tájékoztatott a MIHŐ Kft.

Nincs melegvíz Bulgárföldön (a fotó illusztráció) Fotó: BALAZS JUHASZ

Miskolc több utcájában és a DVTK Stadionban sincs melegvíz

A melegvíz-szüneteltetés érinti a hőkörzet lakossági felhasználóin túl a DVTK Stadiont, a Multicsarnokot, az Edzőközpontot és a Diósgyőri Tanuszodát szeptember 10-én, szerdán 7 órától 19 óráig.

Amennyiben a munkák a tervezettnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatás is előbb visszaáll.

Az érintett hőkörzetben a MIHŐ kollégái értesítették a lakókat.

