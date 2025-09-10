Fontos szolgáltatás szünetel Miskolcon szerdán, mutatjuk a részleteket!

Figyelem!
Távhővezeték meghibásodás okozza a gondot. Emiatt szünetel a melegvíz-szolgáltatás a miskolci bulgárföldi lakótelepen.
A melegvíz-szolgáltatás szünetel Miskolcon, a bulgárföldi lakótelepen szerdán, tájékoztatott a MIHŐ Kft.
Miskolc több utcájában és a DVTK Stadionban sincs melegvíz
A melegvíz-szüneteltetés érinti a hőkörzet lakossági felhasználóin túl a DVTK Stadiont, a Multicsarnokot, az Edzőközpontot és a Diósgyőri Tanuszodát szeptember 10-én, szerdán 7 órától 19 óráig.
Amennyiben a munkák a tervezettnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatás is előbb visszaáll.
Az érintett hőkörzetben a MIHŐ kollégái értesítették a lakókat.
