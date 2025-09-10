szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

16°
+27
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

1 órája

Fontos szolgáltatás szünetel Miskolcon szerdán, mutatjuk a részleteket!

Címkék#Miskolc#MIHŐ Kft#DVTK Stadion#melegvíz

Távhővezeték meghibásodás okozza a gondot. Emiatt szünetel a melegvíz-szolgáltatás a miskolci bulgárföldi lakótelepen.

Boon.hu

A melegvíz-szolgáltatás szünetel Miskolcon, a bulgárföldi lakótelepen szerdán, tájékoztatott a MIHŐ Kft.

A melegvíz-szolgáltatási szünet a bulgárföldi lakótelepen
Nincs melegvíz Bulgárföldön (a fotó illusztráció) Fotó: BALAZS JUHASZ

Miskolc több utcájában és a DVTK Stadionban sincs melegvíz

A melegvíz-szüneteltetés érinti a hőkörzet lakossági felhasználóin túl a DVTK Stadiont, a Multicsarnokot, az Edzőközpontot és a Diósgyőri Tanuszodát szeptember 10-én, szerdán 7 órától 19 óráig.

Amennyiben a munkák a tervezettnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatás is előbb visszaáll.

Az érintett hőkörzetben a MIHŐ kollégái értesítették a lakókat.

Ezek a hírek is érdekelhetik a boon.hu oldalán:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu