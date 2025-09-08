TikTokkerek járták be Borsod-Abaúj-Zemplént, de ők maguk sem hitték, hogy mi lesz ennek a vége – fotókkal, videókkal

Heves megyei fiatalok, akik néhány éve a fejükbe vették, hogy előbb a saját szűkebb-tágabb lakókörnyezetüket járják be, de maximális alapossággal, utána pedig kedvet kaptak ahhoz is, hogy más megyékkel ugyanezt tegyék. Most a miénk volt a soron következő, augusztusban autóztak el Borsodnádasdtól Szomolyáig, öt nap alatt. Ez légvonalban alig 30 kilométer lett volna – de ők 2200 kilométert tettek meg közöttük! Akik megtették: „Két Férfi meg még egy Férfi”, mínusz egy férfi. Megyetúra, ahogy nekünk elmesélték.

Megyetúra, 358 állomással, 2200 kilométerrel

A fenti furcsa jelzés egy Youtube-csatorna címe, mi ott találtunk rá a két srácra, de mások az Instagramról vagy a TikTokról ismerhetik őket és munkásságukat. Azzal lettek ismertek az elmúlt négy év folyamán, hogy egy-egy megyét vesznek célba, és annak minden, de tényleg minden faluját és városát végiglátogatják. kocsival, majdhogynem éjjel-nappal hajtva, sátorozva, érdekes helyeket megtekintve, fotózva-videózva. Eddig elkészült képanyagaik a fent felsorolt közösségi médiás felületeiken megtekinthetők. A youtube-os oldal bemutatkozása így hangzik:

A csatorna lényegében 3 jóbarát – akik egymást szándékosan magázzák valamint ,,Pjotr"-nek, esetleg ,,Peter"-nek szólítják iskolai poénokból kifolyólag – random kalandjairól szól, melyeknek értelmük nem sok van, de legalább nem unatkoznak és saját magukat szórakoztatják leginkább. A szereplők: Juhász Patrik, Tarnai Adrián, Ulaki Erik. Epikus kalandozások, roadshowk a legrandomabb helyszíneken, kissé belsős poénokkal megspékelve. Háttérinfókért, képekért, egyéb videókért kövess be Instán és TikTokon, valamint ha van kaland ötleted írj nekünk privát üzenetet!

„Ezennel kezdetét veszi eddigi legnagyobb kihívásunk, bejárjuk az ország legnagyobb megyéjének mind a 358 települését!” – írták ki egy beharangozó kliphez még jóval a kaland kezdete előtt a TikTokon.

A Covid-időszakban kezdődött: három hevesi fiatal, korábbi osztálytársak, barátok, későbbi munkatársak, szóval ők hárman elhatározták, hogy utazgatni kezdenek, „felfedezni Magyarország rejtett kincseit”. Majd jött az ötlet, be kellene járni megyéjük minden települését. A kihívást 2021. augusztusában teljesítették is, két nap alatt, miután papíron kiszerkesztették a leglogikusabb (=legrövidebb) útvonalat. Minden településjelző táblánál lefotózták magukat, közben felkeresték az elébük kerülő érdekes látnivalókat is, összesen 122 községben és városban. A közbülső éjszakát sátorban töltötték. És a végén nagyon tetszett nekik a dolog.