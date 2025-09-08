2025.09.08. 20:00
TikTokkerek járták be Borsod-Abaúj-Zemplént, de ők maguk sem hitték, hogy mi lesz ennek a vége – fotókkal, videókkal
Öt nap alatt végigjárták az egész megyénket, mind a 358 települést meglátogatva! Az összes táblánál fotózkodtak, a teljes kalandról pedig hamarosan videófilm készül. Addig elmesélték a Boon-nak, milyennek látták Borsod-Abaúj-Zemplént. Megyetúra megzenésítve.
Heves megyei fiatalok, akik néhány éve a fejükbe vették, hogy előbb a saját szűkebb-tágabb lakókörnyezetüket járják be, de maximális alapossággal, utána pedig kedvet kaptak ahhoz is, hogy más megyékkel ugyanezt tegyék. Most a miénk volt a soron következő, augusztusban autóztak el Borsodnádasdtól Szomolyáig, öt nap alatt. Ez légvonalban alig 30 kilométer lett volna – de ők 2200 kilométert tettek meg közöttük! Akik megtették: „Két Férfi meg még egy Férfi”, mínusz egy férfi. Megyetúra, ahogy nekünk elmesélték.
Megyetúra, 358 állomással, 2200 kilométerrel
A fenti furcsa jelzés egy Youtube-csatorna címe, mi ott találtunk rá a két srácra, de mások az Instagramról vagy a TikTokról ismerhetik őket és munkásságukat. Azzal lettek ismertek az elmúlt négy év folyamán, hogy egy-egy megyét vesznek célba, és annak minden, de tényleg minden faluját és városát végiglátogatják. kocsival, majdhogynem éjjel-nappal hajtva, sátorozva, érdekes helyeket megtekintve, fotózva-videózva. Eddig elkészült képanyagaik a fent felsorolt közösségi médiás felületeiken megtekinthetők. A youtube-os oldal bemutatkozása így hangzik:
A csatorna lényegében 3 jóbarát – akik egymást szándékosan magázzák valamint ,,Pjotr"-nek, esetleg ,,Peter"-nek szólítják iskolai poénokból kifolyólag – random kalandjairól szól, melyeknek értelmük nem sok van, de legalább nem unatkoznak és saját magukat szórakoztatják leginkább. A szereplők: Juhász Patrik, Tarnai Adrián, Ulaki Erik. Epikus kalandozások, roadshowk a legrandomabb helyszíneken, kissé belsős poénokkal megspékelve. Háttérinfókért, képekért, egyéb videókért kövess be Instán és TikTokon, valamint ha van kaland ötleted írj nekünk privát üzenetet!
„Ezennel kezdetét veszi eddigi legnagyobb kihívásunk, bejárjuk az ország legnagyobb megyéjének mind a 358 települését!” – írták ki egy beharangozó kliphez még jóval a kaland kezdete előtt a TikTokon.
A Covid-időszakban kezdődött: három hevesi fiatal, korábbi osztálytársak, barátok, későbbi munkatársak, szóval ők hárman elhatározták, hogy utazgatni kezdenek, „felfedezni Magyarország rejtett kincseit”. Majd jött az ötlet, be kellene járni megyéjük minden települését. A kihívást 2021. augusztusában teljesítették is, két nap alatt, miután papíron kiszerkesztették a leglogikusabb (=legrövidebb) útvonalat. Minden településjelző táblánál lefotózták magukat, közben felkeresték az elébük kerülő érdekes látnivalókat is, összesen 122 községben és városban. A közbülső éjszakát sátorban töltötték. És a végén nagyon tetszett nekik a dolog.
– Olyan jó volt, hogy elhatároztuk, megyünk tovább – idézi fel a Boon.hu érdeklődésére a „három férfi” egyike, Juhász Patrik.
- Következett Nógrád (2022, 132 település),
- Jász-Nagykun-Szolnok (2023),
- Pest megye (2024),
- és idén: Borsod-Abaúj-Zemplén.
– A jövőre következőt már a követőinkkel szeretnénk megszavaztatni, melyik legyen. – Merthogy az időközben kétfősre fogyatkozott csapatnak az utazások folyamán készített fotókkal és videókkal feltöltve Youtube-, Instagram- és TikTok-csatornája indult, ami egyre bővülő nézettségre tett szert. Annyira, hogy a csatornák követői már az útitervekhez is hozzászólnak, majd menet közben kommentálják a fejleményeket. Sőt... de erről már Patrik elbeszéléséből értesülhetünk:
– A borsodi utunk során meglepetésként ért, hogy több helyen már vártak minket a helyiek a táblánál, a falu szélén. Köszöntöttek, ajándékokat hoztak, nagyon jól esett. Aranyosak voltak és vendégszeretőek mindenhol.
Lyukóban „vicces lett volna sátorozni”
– Augusztus 6-án vágtunk neki. Először Mezőkövesd felől gondoltuk a megközelítést, de végül Borsodnádasdnál tűnt logikusnak kezdeni. A végén összesen 2200 kilométer lett, amit megtettünk. Mondták is a barátaink: ennyiből akárhova is eljuthattatok volna! Akár a spanyol tengerpartra, nyaralni... De nekünk ez volt az igazi nyaralás.
A borsodi portyázás Ózd környékénél indult, jött Domaháza, majd vissza Bükkmogyorósdra, le Kazincbarcika felé, Mályinka, és letelt az első nap.
– Csillagos ötös lett az első napi élmény. Meg tudtuk nézni az upponyi kilátót, a lázbérci víztározót, gyönyörű volt, meglepően jó utakon haladhattunk. Erre a mostani útra tudtunk végre venni egy bordó színű Toyota Corollát, arról kezdtek megismerni az emberek, integettek, köszöntöttek. Az első éjszaka érdekes lett, a sátorban... azt hittük, farkasokat hallunk, bár biztos kutyák vonítottak csak. Vicces volt.
A második napon ismét Barcika felé indultak, aztán fel a határhoz, Rudabánya, a bányatóval, Aggtelek, és amit itt kiemelt Patrik: Szinpetri, mint „a világ legnagyobb könyvének” lelőhelye. Rakacai víztározó, kicsit át kellett menni Szlovákiába is, úgy vitt az út; a srácok szerint megyénknek ezen a részén már „olyan volt az aszfalt minősége, amilyenre számítottunk”.
Edelénnyel érték el sorrendben a századik célállomást, majd irány Miskolc, ott egy ismerősük várta őket szállással. Előtte azonban még meg kellett járniuk azt a „zsákutcát”, késő este, ami Bükkszentkeresztet és Répáshutát jelentette. Lyukó irányából értek be a megyeszékhelyre, „ott vicces lett volna sátorozni” – szól az ehhez kapcsolódó megjegyzés. Mindenesetre a nagyvárosban meg tudták nézni az Avast, Tapolcát; gyönyörűnek írták le a csónakázótavat.
Azt hitték, kiszakad alattuk a futómű
A harmadik nap a Zsolcákkal kezdődött, majd a Sajó- előnevű községekkel folytatódott. Északra indultak, „itt volt a legrosszabb az út: Gagyvendégi, Csenyéte, Perecse... Azt hittük, kiszakad alattunk a futómű, 20-szal lehetett menni.” Gagyapáti képében rátaláltak „az ország második legkisebb falujára”, tízen lakják, a megérkező utazókkal hirtelen „húsz százalékkal megnőtt a létszám!”
– Ismét a szlovák határ közelében autóztunk, aztán délre fordultunk, jött Encs. Ebben a megyében is nagyon szerettük, hogy sok hosszú és jópofa hangzású településnév található – nevet Patrik, felidézve az egy hónapja látottakat-hallottakat. – Közben már elkezdtünk posztolni az online felületeinken, a követők felkapták a képeket, videókat, és Megyaszónál tapasztaltuk először, hogy felismernek, sőt, már vártak minket a táblánál. Beszélgettünk, útba igazítottak, tanácsokat adtak. Innentől szinten minden település határában ugyanez ismétlődött meg.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A következő éjszaka Bekecsen érte a párost. Másnap Szegilong, Boldogkőváralja, itt riportalanyunk leárulja, régóta szerette volna már a híres várat látni. Ugyancsak gyönyörűnek találta Füzért, a következő várat. Sátoraljaújhely viszont annyiból kudarcot jelentett, hogy bár kíváncsiak voltak „Közép-Európa legnagyobb függőhídjára”, de mert szorított az ütemterv, és mert „mindketten tériszonyosak vagyunk”, Adrián és Patrik ezt az élményt kihagyta. Tudták, hogy már Sárospatakon is várja őket egy „fogadóbizottság”. Finom tokaji borokat kaptak ajándékba.
Tokaj, Tarcal, a Tisza vidéke adta a folytatást az ötödik, utolsó napon.
– Furcsa volt a hegy- és dombvidékek után a síkság. Élveztük, hogy ebben a hatalmas megyében olyan sokféle domborzat, sokféle táj megtalálható. És jó, hogy emelt törisek voltunk az iskolában mindketten. Mindenképp megálltunk például a muhi csata emlékművénél.
És azt tudja legalább, hol volt a muhi csata?... Meg fog lepődni: nem ott
Nagyon kellemes csalódás volt
Végül elértük Mezőkövesdet. Egerlövőn is megvendégeltek. Felkanyarodtunk a Bükkbe, Cserépfalu, Cserépváralja, Bogács a 357. település lett, itt kicsit csalnunk kellett, az útvonal miatt visszamennünk Hevesbe, aztán a 358., utolsó községgel, Szomolyával zártuk az ötnapos utazásunkat. – Patrikot a beszélgetés végén megkértük, értékelje a borsodi kalandozást. – Ez volt az ötödik megyénk. Bevallom, a szokásos sztereotípiákkal érkeztem ide, és nagyon kellemes csalódást éltem meg. Az itteniek kedvesek, segítőkészek. Nagyon változatos a vidék, sok szépséggel.
Tarnai Adrián kiegészítései a barátja által elmondottakhoz:
– Nagy élményt nyújtanak ezek az utazások, azért találtuk ki az egészet, hogy megismerjük Magyarországot. Minden megyének volt valami különleges része, ahol eddig jártunk. A túránk lényege: alacsony költségvetésből bejárni az országot és megismerni azt.
Borsod megye kifejezetten tetszett a változatos tájak miatt, a Zemplén, Bükk és a határmenti várak gyönyörűek voltak. A füzéri vár nagyon megmaradt, de Sátoraljaújhelyre is vissza fogunk menni a kalandparkba és az Összetartozás Hídján átmenni! Az előítéletek ellenére szerintem jó hangulatú és szép megye, például a kis lélekszámú települések nagyon tetszettek. Rengeteg lehetőséget nyújt kikapcsolódás szempontjából, akár a fürdőket, biciklis utakat, hegyeket, Aggteleki Nemzeti Parkot említem.
A hevesi „férfiak” elárulták, készül a Borsod-Abaúj-Zemplént, az itt töltött öt napot bemutató videóanyag, néhány héten belül látható lesz a fent felsorolt online portálokon.
Alig indult el a hét, máris megugrott a miskolci polgárok létszáma!
Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához!
Mostantól egyetlen érintéssel feltárulnak a múlt titkai a miskolci temetőkben