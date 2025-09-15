Javuló közlekedés, stabil önkormányzati költségvetés és támogatott helyi kezdeményezések a közgyűlésen

A megyei közgyűlésén elhangzott, a felsőoktatásban is pozitív folyamatok figyelhetők meg: a Miskolci Egyetemre az elmúlt évekhez képest kiemelkedően sok hallgató jár. A gazdaság teljesítőképessége a kedvezőtlen környezet ellenére is megmutatkozik, noha az Európai Unió vezetői döntései érezhető kihívásokat okoznak - írta Bánné dr Gál Boglárka.

A közgyűlésen elhangzott az idei költségvetés első féléves értékelése is.

Ha röviden akarom jellemezni, akkor azt mondhatom, hogy pénzügyi helyzetünk stabil.

- fogalmazott az elnök.

Támogatást kapott Galamb Alex Sütni Jó! alapítványa a megyei közgyűlésen

A tanácskozás végén két alapítvány támogatásáról született döntés. Kiemelt figyelmet kapott Galamb Alex Sütni Jó! alapítványa, amely a nehéz sorsú gyermekek számára nyújt lehetőséget a felemelkedésre, elsősorban a pék- és cukrászmesterség elsajátítása révén. Az alapítvány eddig több mint ötezer gyermeknek és felnőttnek segített programjaival, és már 2023-ban elnyerte Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzatának Példakép Díját.

Galamb Alex megható üzenettel válaszolt

Tisztelt Bánné dr. Gál Boglárka Elnök Asszony, Tisztelt Közgyűlés Képviselői! Ezúton szeretném szívből megköszönni a Sütni jó! Alapítvány részére nyújtott támogatást. Számomra és az alapítvány számára ez óriási megtiszteltetés, hiszen ezzel nem csupán anyagi segítséget kaptunk, hanem bizalmat, hitet és erőt is a további munkánkhoz. Gyermekként magam is megtapasztaltam, milyen nehéz a szegénységből kiutat találni, ezért különösen sokat jelent számomra, hogy Önök is fontosnak tartják azt a küldetést, amelyet a gyerekekért végzünk. A mostani döntésük megerősít abban, hogy jó úton járunk, és hogy közös erőfeszítéseink valódi változást hozhatnak a rászorulók életében. Őszinte hálával tartozom Önöknek azért, hogy mellénk álltak és támogatták a munkánkat. Ígérem, minden egyes megsütött kenyérben, kifliben és tortában ott lesz az Önök támogatásának ereje és biztatása. Tisztelettel és szívből jövő köszönettel: Galamb Alex elnök Sütni jó! Alapítvány

Jó hír a Bodrogközben élőknek!

