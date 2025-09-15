1 órája
Javuló közlekedés, stabil önkormányzati költségvetés és támogatott helyi kezdeményezések a közgyűlésen
A megyei közgyűlésén több fontos témáról hangzott el tájékoztató. A beszámolók alapján a közösségi közlekedés helyzete javuló tendenciát mutat, és a vármegye közúthálózatán is számos felújítás zajlik vagy már befejeződött - írta Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke Facebook oldalán.
A megyei közgyűlésén elhangzott, a felsőoktatásban is pozitív folyamatok figyelhetők meg: a Miskolci Egyetemre az elmúlt évekhez képest kiemelkedően sok hallgató jár. A gazdaság teljesítőképessége a kedvezőtlen környezet ellenére is megmutatkozik, noha az Európai Unió vezetői döntései érezhető kihívásokat okoznak - írta Bánné dr Gál Boglárka.
A közgyűlésen elhangzott az idei költségvetés első féléves értékelése is.
Ha röviden akarom jellemezni, akkor azt mondhatom, hogy pénzügyi helyzetünk stabil.
- fogalmazott az elnök.
Támogatást kapott Galamb Alex Sütni Jó! alapítványa a megyei közgyűlésen
A tanácskozás végén két alapítvány támogatásáról született döntés. Kiemelt figyelmet kapott Galamb Alex Sütni Jó! alapítványa, amely a nehéz sorsú gyermekek számára nyújt lehetőséget a felemelkedésre, elsősorban a pék- és cukrászmesterség elsajátítása révén. Az alapítvány eddig több mint ötezer gyermeknek és felnőttnek segített programjaival, és már 2023-ban elnyerte Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzatának Példakép Díját.
Galamb Alex megható üzenettel válaszolt
Tisztelt Bánné dr. Gál Boglárka Elnök Asszony, Tisztelt Közgyűlés Képviselői!
Ezúton szeretném szívből megköszönni a Sütni jó! Alapítvány részére nyújtott támogatást. Számomra és az alapítvány számára ez óriási megtiszteltetés, hiszen ezzel nem csupán anyagi segítséget kaptunk, hanem bizalmat, hitet és erőt is a további munkánkhoz.
Gyermekként magam is megtapasztaltam, milyen nehéz a szegénységből kiutat találni, ezért különösen sokat jelent számomra, hogy Önök is fontosnak tartják azt a küldetést, amelyet a gyerekekért végzünk. A mostani döntésük megerősít abban, hogy jó úton járunk, és hogy közös erőfeszítéseink valódi változást hozhatnak a rászorulók életében.
Őszinte hálával tartozom Önöknek azért, hogy mellénk álltak és támogatták a munkánkat. Ígérem, minden egyes megsütött kenyérben, kifliben és tortában ott lesz az Önök támogatásának ereje és biztatása.
Tisztelettel és szívből jövő köszönettel:
Galamb Alex
elnök
Sütni jó! Alapítvány
Jó hír a Bodrogközben élőknek!
