Azóta is erről beszél a család! Így bántak az édesanyával a miskolci kardiológián

A közösségi oldalon egy miskolci csoportban osztották meg a történetet. Édesanyját kísérte egy hölgy a Megyei Kórház kardiológiai osztályára egy beavatkozás miatt. Amilyen bánásmódban részesültek, azt még most is emlegetik.

Nem gondolta volna a poszt írója, hogy ilyen bánásmódban lesz részük a Megyei Kórházban.

Egyre több hasonló tapasztalatot osztanak meg a Megyei Kórházzal kapcsolatban

Csak szeretnék megosztani egy nagyon jó élményt az egészségügyben. Pénteken voltunk 1 napot anyukámmal a Megyei Kórház kardiológiai osztályán egy beavatkozás miatt. Nővéremmel kísértük anyukámat, és mindhármunkat olyan meglepetésként ért az a bánásmód, amit ott tapasztaltunk, hogy még azóta is arról beszélünk. A betegkísérő, az orvos, a nővérke, a betegirányítós, minden ott dolgozó mindent megtett a betegek és a hozzátartozók fizikai és lelki egészségégéért. Az a kedvesség, segítőkészség, amit mindenki irányából tapasztaltunk, szinte hihetetlen volt. Ott úgy éreztük, hogy a betegek körül forog a világ, ők számítanak. Nagyon köszönjük ezt a kedvességet, szakértelmet, és odaadó munkát, amit a kardiológián végeznek

- tette közzé történetét a poszt írója.

A kommentszekcióból is áradtak a hasonló történetek

Imádtam ott lenni, mindenkivel nagyon kedvesek és segítőkészek🥰

- osztotta meg saját élményét egy kommentelő.

Engem is ernek folyamatosan pozitiv elmenyek. Onkologia kontroll, ct, hasi ultrahang, vervetel, mindenhol nagyon kedvesek. Ez a megyei korhaz. Es a Semmelweissben a belgyogyaszat foldszintjen a sorszamoszto holgyek elott is le a kalappal

- tette hozzá egy másik hozzászóló.

Köszönjük szépen az egész osztály nevében

- köszönte meg a kedves szavakat egy ott dolgozó.



