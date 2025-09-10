2 órája
Azóta is erről beszél a család! Így bántak az édesanyával a miskolci kardiológián
Erre aztán biztosan nem számítottak. Pénteken volt a poszt írója édesanyjával a Megyei Kórház kardiológiai osztályán. Amit ott tapasztaltak, azt alig akarták elhinni.
A közösségi oldalon egy miskolci csoportban osztották meg a történetet. Édesanyját kísérte egy hölgy a Megyei Kórház kardiológiai osztályára egy beavatkozás miatt. Amilyen bánásmódban részesültek, azt még most is emlegetik.
Egyre több hasonló tapasztalatot osztanak meg a Megyei Kórházzal kapcsolatban
Csak szeretnék megosztani egy nagyon jó élményt az egészségügyben.
Pénteken voltunk 1 napot anyukámmal a Megyei Kórház kardiológiai osztályán egy beavatkozás miatt. Nővéremmel kísértük anyukámat, és mindhármunkat olyan meglepetésként ért az a bánásmód, amit ott tapasztaltunk, hogy még azóta is arról beszélünk. A betegkísérő, az orvos, a nővérke, a betegirányítós, minden ott dolgozó mindent megtett a betegek és a hozzátartozók fizikai és lelki egészségégéért. Az a kedvesség, segítőkészség, amit mindenki irányából tapasztaltunk, szinte hihetetlen volt. Ott úgy éreztük, hogy a betegek körül forog a világ, ők számítanak. Nagyon köszönjük ezt a kedvességet, szakértelmet, és odaadó munkát, amit a kardiológián végeznek
- tette közzé történetét a poszt írója.
A kommentszekcióból is áradtak a hasonló történetek
Imádtam ott lenni, mindenkivel nagyon kedvesek és segítőkészek🥰
- osztotta meg saját élményét egy kommentelő.
Engem is ernek folyamatosan pozitiv elmenyek. Onkologia kontroll, ct, hasi ultrahang, vervetel, mindenhol nagyon kedvesek. Ez a megyei korhaz. Es a Semmelweissben a belgyogyaszat foldszintjen a sorszamoszto holgyek elott is le a kalappal
- tette hozzá egy másik hozzászóló.
Köszönjük szépen az egész osztály nevében
- köszönte meg a kedves szavakat egy ott dolgozó.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Vérző nő állt a forgalmas miskolci út mellett. Pizsamában, kétségbeesve integetett segítségért
Nem hiszi el, hová került a Ronaldo ellen pályára lépő borsodi kapus meze
Emberfej méretű gombákat találtak a Bükkben, kiderült, hol szedte a szerencsés túrázó – fotóval