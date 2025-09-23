1 órája
Fókuszban a megváltozott munkaképességű emberek az „Érték vagy!” regionális szakmai napon
„Érték vagy!” ezzel a címmel rendeztek regionális szakmai napot szeptember 23-án kedden Miskolcon, a DVTK Stadionban. A megváltozott munkaképességű emberek voltak a szakmai tanácskozás középpontjában.
Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere beszédében kiemelte, hogy a városvezetés minden aspektusból szeretné biztosítani az egyenlő esélyeket minden miskolci számára.
Fotó: Vajda János
A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában az utóbbi évtizedben jelentős bővülés figyelhető meg.
A fogyatékos vagy egészségkárosodott emberek számára a munkavállalás a társadalmi integráció egyik legfontosabb eszköze. A Belügyminisztérium Fogyatékosságügyi Államtitkársága által szervezett program lehetőséget biztosított az érintett munkáltatók, szakigazgatási szervek, valamint a támogató találkozására, tapasztalatcseréjére.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Megváltozott munkaképességű emberek számára biztosít munkahelyet
Oláh Erika, a MiProdukt Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy az "Érték vagy!" szakmai napot a fogyatékosságügyi államtitkárság felkérésére szervezték meg. Elmondta, a cég több mint harminc éves múltra visszatekintő szervezetként alapvető küldetésének tartja a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását. A MiProdukt Kft. évente 120-130 megváltozott munkaképességű ember számára biztosít stabil munkalehetőséget.
A kormány évente 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja
Dr. Kósa Ádám a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára jeltolmács segítségével ismertette, hogy a magyar kormány évente 31 ezer megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember foglalkoztatását támogatja 74,9 milliárd forint értékben.
120 ezer ember dolgozik a nyílt munkaerőpiacon, akik számára szintén számos támogatást és kedvezményt biztosít a kormány. Ennek köszönhetően 2010 óta háromszorosára emelkedett a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő foglalkoztatottak száma, 18 százalékról 50 százalék fölé emelkedett
– tette hozzá.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az "Érték vagy!" elnevezésű program a fogyatékosságügyi államtitkárság szívügye, hiszen a projekt arról szól, hogy a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő embereket nem problémaként, hanem értékhordozóként látják. Szerinte a munka világa akkor teljes, ha abban mindenkinek van helye.
Egyenlő esélyeket kell biztosítani mindenki számára
Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere beszédében kiemelte, hogy a városvezetés minden aspektusból szeretné biztosítani az egyenlő esélyeket, minden miskolci számára.
Kiemelt feladat tehát ennek a megteremtése és támogatása, mert mi itt tudjuk, hogy mindenkinek helye és szerepe van egy közösségben. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy ez ne csupán elv legyen, hanem élő valóság. Meggyőződésünk, hogy mindenkit megillet a kiegyensúlyozott élet és munkakörülményekhez való jutás
– mondta el a polgármester, majd méltatta az ezen a területen dolgozó szakemberek elköteleződését és szakértelmét.
Érték vagy! Regionális fogyatékosügyi szakmai nap MiskolconFotók: Vajda János
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntőjében arról beszélt, hogy a megváltozott munkaképességű emberek és a fogyatékossággal élők foglalkoztatása egyéni, társadalmi és gazdasági szempontból is rendkívül fontos. Majd kiemelte, hogy a bármilyen okból fakadóan hátrányos helyzetbe került embertársaink oktatása és foglalkoztatása a legnagyobb szolgálat és köszönetet mondott azoknak, akik napról-napra embertársaikért élnek és ezt a munkát szívből, szeretetből végzik. Hollósy András alpolgármester köszöntőjében röviden bemutatta a rendezvény helyszínéül szolgáló Diósgyőri Stadiont. Kiemelte, az, hogy egy küzdőtéren vannak kifejezi a küzdőszellemiséget és azt az értéket, amelyet a program képvisel.
A megnyitót egész napos szakmai tanácskozás és kerekasztal-beszélgetések követték és jó gyakorlatok bemutatására is sor került.
Mozgássérültek és barátaik találkoztak a DVTK Stadionban