Teljes sokk Borsodban, tragédia lett a lövöldözés vége: elvitte Zeuszt a brutális támadás
Zeusz elpusztult. A meglőtt állat nem élte túl a puskalövéses támadást. Az augusztus végén Arlón történt rejtélyes lövöldözés áldozata tehát már megvan, az elkövetőjéről még nem tudunk semmit.
Arló békés mindennapjait feldúlta egy hónappal ezelőtt a kutya-támadás híre. A „kutyatámadás” kifejezést (egybeírva) rendszerint akkor használják, ha ebek okoznak kárt embernek – itt viszont az ellenkezője történt. Az észak-borsodi baleset avagy bűncselekmény tehát megvalósította a klasszikus sajtódefiníció szerinti szenzáció ismérveit: a Boon.hu akkor helyszíni riportban számolt be a történtekről. Amit követően most szomorú fejleményről jött tájékoztatás: Zeusz, a meglőtt állat időközben belepusztult sérüléseibe.
A meglőtt állat három hetet élt még
Augusztus 23-án zajlott az incidens, 26-án járt a megyei hírportál stábja Arlón, hogy beszéljen helybeliekkel is, és természetesen a kutya gazdájával. Akkor így kezdtük a beszámolót:
Arlón egy kutyatámadás tartja lázban a helyieket, de az eset híre már messze túljutott a falu határán. Nem kutya támadott emberre – hanem egy háziállatot lőttek meg puskával, ismeretlen okból. Az állatkínzás gyanújának eredtünk mi is nyomába.
Állatkínzás gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen az Ózdi rendőrkapitányság, és mint most érdeklődésünkre a vármegyei főkapitányság megerősítette, azóta is folyik a vizsgálat, egyelőre nincs végeredmény. Ezt a hatósági fejleményt egyébként a sértett, Bari Gergely, a kutya gazdája úgy kommentálta: rendőröket „azóta se látott” – mármint mióta az eset másnapján kijöttek helyszíni szemlére és kihallgatni őt mint feljelentőt.
Brutális támadás a borsodi faluban, hidegvérrel lőttek le egy kutyát az udvaron – fotókkal
Ennél is fontosabb és szomorúbb hír az ügyben történteket illetően, hogy – mint Bari Gergely ugyancsak jelezte a Boon.hu-nak – mára elpusztult az „áldozat” is. A Zeusz nevű kutya, egy úgynevezett amerikai buldog, olyan fokú sérüléseket szenvedett az augusztus végi puskalövéses támadás következtében, hogy nem csak akkor kellett életmentő műtétet végrehajtani rajta, de később egy második operációt is; mindhiába. Három és fél hét után a sebek felszakadtak, feltehetően szepszis lépett fel, és az állat belepusztult.
A kutya elleni puskás támadás elkövetője kérdéses, hogy valóban ismeretlen-e... elképzelhető, hogy a faluban többen tudják vagy sejtik, ki ő, de hivatalosan egyelőre nincs meg a tettes.
A fenti mondat ugyancsak idézet az augusztus 26-i riportból. Ám, mint írtuk az imént, a rendőrség még nem nevezett meg gyanúsítottat a nyilvánosság előtt.
„Hallottuk, ahogy »sírt« a fájdalomtól” – a kínok kínját élte át Zeusz, akit egy borsodi faluban lőttek meg
Ha önvédelemből lőtt volna rá valaki a kutyánkra, azt még megérteném. Bár nem tudom elképzelni, hogy így történt volna. És akkor is: fegyverhasználat, lakott területen belül?... Amennyiben lett volna rá indok, elfogadom, még ha rosszul is esik. De így érthetetlen. Mi zajlik le ilyenkor az emberben, ha a lakásánál lövöldöznek? Nem gondolok rá. Elég volt azzal foglalkozni, hogy a kutyánk szenved, láttuk, hallottuk, ahogy „sírt” a fájdalomtól.
Ezekkel a Bari Gergelytől származó mondatokkal zárult a három héttel ezelőtti Boon-riport. A mostani cikk pedig azzal: Zeusz szenvedései immáron véget értek.