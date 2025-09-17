Teljes sokk Borsodban, tragédia lett a lövöldözés vége: elvitte Zeuszt a brutális támadás

Arló békés mindennapjait feldúlta egy hónappal ezelőtt a kutya-támadás híre. A „kutyatámadás” kifejezést (egybeírva) rendszerint akkor használják, ha ebek okoznak kárt embernek – itt viszont az ellenkezője történt. Az észak-borsodi baleset avagy bűncselekmény tehát megvalósította a klasszikus sajtódefiníció szerinti szenzáció ismérveit: a Boon.hu akkor helyszíni riportban számolt be a történtekről. Amit követően most szomorú fejleményről jött tájékoztatás: Zeusz, a meglőtt állat időközben belepusztult sérüléseibe.

Zeusz, a négyéves amerikai bulldog még három hétig élt

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A meglőtt állat három hetet élt még

Augusztus 23-án zajlott az incidens, 26-án járt a megyei hírportál stábja Arlón, hogy beszéljen helybeliekkel is, és természetesen a kutya gazdájával. Akkor így kezdtük a beszámolót:

Arlón egy kutyatámadás tartja lázban a helyieket, de az eset híre már messze túljutott a falu határán. Nem kutya támadott emberre – hanem egy háziállatot lőttek meg puskával, ismeretlen okból. Az állatkínzás gyanújának eredtünk mi is nyomába.

Állatkínzás gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen az Ózdi rendőrkapitányság, és mint most érdeklődésünkre a vármegyei főkapitányság megerősítette, azóta is folyik a vizsgálat, egyelőre nincs végeredmény. Ezt a hatósági fejleményt egyébként a sértett, Bari Gergely, a kutya gazdája úgy kommentálta: rendőröket „azóta se látott” – mármint mióta az eset másnapján kijöttek helyszíni szemlére és kihallgatni őt mint feljelentőt.