Meghatalmazás nélkül vezeted a haverod autóját? - A rendőr reakciója meglepő lehet

Magyarországi helyzet a meghatalmazással kapcsolatban

A magyar jogszabályok szerint nem kell magadnál tartani meghatalmazást ahhoz, hogy vezethess egy más tulajdonában lévő autót. A rendőr elsősorban azt ellenőrzi, érvényes-e a jogosítvány, a forgalmi engedély és van-e kötelező biztosítás a járműn.

A forgalmiban szereplő név és az autó vezetője közti eltérés önmagában nem szabálytalanság. Tehát ha a barátod autóját vezeted és ő szóbeli engedélyt adott rá, a rendőr ezt nem fogja vitatni, bár kérheti, hogy hívd fel vagy akár, hogy jöjjön a helyszínre – írja az alapjarat.hu.

Az ellenőrzéshez ráadásul 2023. január 1. óta nem is kell magunknál tartanunk magunknál a forgalmit vagy a jogosítványt, a rendőr a rendszerben mindent látni fog a személyi igazolványunk alapján.

Miből lehet mégis probléma?

Három okból lehet mégis gond, mégpedig ha:

az autó lopott vagy jogosulatlanul van nálad

bérlésnél a szerződés nem engedélyezi más sofőr által használni az autót

külföldi útra mész – egyes országokban kérhetnek meghatalmazást (például autókölcsönző esetén)

Továbbá, ha baleset történik és nincs meghatalmazás, a biztosító -felé érdemes lehet írásban igazolni, hogy a tulajdonos engedélyt adott a vezetésre.

Személyautó esetében, ha hozzátartozó vezeti az autót és a nevéből ez ki is derül, akkor az eset nem problémás. Viszont számtalan olyan eset van, amikor ez pusztán a nevekből nem derül ki. Ebben az esetben a rendőr meg fogja vizsgálni, hogy van-e a gépjárművel szemben körözés bejelentve. Ha nincsen, a rendőr belátására van bízva, hogy elengedi-e a sofőrt vagy tovább vizsgálja a dolgot, ami egyrészt idő, másrészt kellemetlen lehet

- mondta dr. Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogász.

Én azt tanácsolom, hogy célszerű egy használatra, kölcsönadásra feljogosító okiratot tartani, így elkerülhető a kellemetlenség és a magyarázkodás

- tette hozzá.