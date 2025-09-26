32 perce
Meghatalmazás nélkül vezeted a haverod autóját? - A rendőr reakciója meglepő lehet
Sokak számára felmerülhet a kérdés: vezethetem csak úgy az autót, ha nincs a nevemen és az üzembentartó sem én vagyok? Kell hozzá meghatalmazás?
Sok autósban felmerülhet a kérdés, szükséges-e meghatalmazás ahhoz, hogy vezethessünk egy olyan autót, ami nincs a nevünkön. Például ha a szüleid, párod, barátod autóját vezeted, és megállít a rendőr, lehet-e belőle büntetés? A következőkben ennek járunk utána:
Magyarországi helyzet a meghatalmazással kapcsolatban
A magyar jogszabályok szerint nem kell magadnál tartani meghatalmazást ahhoz, hogy vezethess egy más tulajdonában lévő autót. A rendőr elsősorban azt ellenőrzi, érvényes-e a jogosítvány, a forgalmi engedély és van-e kötelező biztosítás a járműn.
A forgalmiban szereplő név és az autó vezetője közti eltérés önmagában nem szabálytalanság. Tehát ha a barátod autóját vezeted és ő szóbeli engedélyt adott rá, a rendőr ezt nem fogja vitatni, bár kérheti, hogy hívd fel vagy akár, hogy jöjjön a helyszínre – írja az alapjarat.hu.
Az ellenőrzéshez ráadásul 2023. január 1. óta nem is kell magunknál tartanunk magunknál a forgalmit vagy a jogosítványt, a rendőr a rendszerben mindent látni fog a személyi igazolványunk alapján.
Miből lehet mégis probléma?
Három okból lehet mégis gond, mégpedig ha:
- az autó lopott vagy jogosulatlanul van nálad
- bérlésnél a szerződés nem engedélyezi más sofőr által használni az autót
- külföldi útra mész – egyes országokban kérhetnek meghatalmazást (például autókölcsönző esetén)
Továbbá, ha baleset történik és nincs meghatalmazás, a biztosító -felé érdemes lehet írásban igazolni, hogy a tulajdonos engedélyt adott a vezetésre.
Személyautó esetében, ha hozzátartozó vezeti az autót és a nevéből ez ki is derül, akkor az eset nem problémás. Viszont számtalan olyan eset van, amikor ez pusztán a nevekből nem derül ki. Ebben az esetben a rendőr meg fogja vizsgálni, hogy van-e a gépjárművel szemben körözés bejelentve. Ha nincsen, a rendőr belátására van bízva, hogy elengedi-e a sofőrt vagy tovább vizsgálja a dolgot, ami egyrészt idő, másrészt kellemetlen lehet
- mondta dr. Bérczes Tamás ügyvéd, közlekedési szakjogász.
Én azt tanácsolom, hogy célszerű egy használatra, kölcsönadásra feljogosító okiratot tartani, így elkerülhető a kellemetlenség és a magyarázkodás
- tette hozzá.
Külföldi utaknál más lehet a helyzet
Sok európai országban is, például Romániában a határátlépéseknél kérhetnek hivatalos, közjegyző által hitelesített meghatalmazást, ha az autó nincs a te neveden. Magyarországon belül erre nincs szükség, de külföldre utazás előtt mindig érdemes tájékozódni a célország szabályairól.
