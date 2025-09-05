Közlekedés
52 perce
Ezen a településen fog kihagyni egy megállót a sárgabusz!
Mádon rendezvény miatt lezárják a Rákóczi utcát.
Mádon kimarad egy megálló
Fotó: MW
2025. szeptember 6-án (szombaton) 9:00-tól éjfélig Mádon rendezvény miatt lezárják a Rákóczi utcát, ezért az autóbuszok egy megállót nem érintenek.
Érintett helyközi vonalak 3852, 3895.
Kimaradó megálló:
Autóbusz-forduló
Legközelebbi megállók:
- Rákóczi utca
- Kossuth utca 72-74.
Ezt ne hagyja ki!Elismerték őket
2 órája
Átadták a Miskolci Egyetem kitüntetéseit az ünnepi szenátusülésen, íme a díjazottak listája! - fotókkal, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre