Közlekedés

48 perce

Ezen a településen fog kihagyni egy megállót a sárgabusz!

Címkék#Mád#rendezvény#Rákóczi utca#Kossuth utca

Mádon rendezvény miatt lezárják a Rákóczi utcát.

Ezen a településen fog kihagyni egy megállót a sárgabusz!

Mádon kimarad egy megálló

Fotó: MW

2025. szeptember 6-án (szombaton) 9:00-tól éjfélig Mádon rendezvény miatt lezárják a Rákóczi utcát, ezért az autóbuszok egy megállót nem érintenek.

Érintett helyközi vonalak 3852, 3895.

Kimaradó megálló:

Autóbusz-forduló 

Legközelebbi megállók: 

  • Rákóczi utca
  • Kossuth utca 72-74.

 

