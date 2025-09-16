szeptember 16., kedd

Vigyázzunk!

17 perce

Nem szabad kiengedni a gyerekeket! - Újra medve kószál és úgy tűnik, megszerette Miskolc egyik városrészét

Címkék#pereces#medveészlelés#Miskolc

Méghozzá ugyanott járkál, ahol már korábban is! A medveészlelés a városban nem játék, legyen mindenki körültekintő. Mutatjuk merre lehet, tartson velünk a részletekért.

Boon.hu

Többször lehetett már hallani medveészlelésről Miskolcon, ráadásul olyan helyeken, ahol akár gyerekek is közlekedhetnek. Sőt, nemrégiben az Avastető játszóterén is találtak erre utaló jeleket. Jelenleg a szarvasbőgés szezonja van, de úgy tűnik, a medve is beindult.

Medveészlelést jeleztek a közösségi médiában
Medveészlelést jeleztek a közösségi médiában (A kép illusztráció)
Forrás:  Instagram

Medveészlelés Borsodban

Szeptember 16-án tettek közzé egy felhívást a közösségi médiában, ahol többen is megerősítették a medveészlelést.

Az állatot újra Perecesen látták. Az Erdő sor utcánál kószál állítólag, sőt, az egyik lakó ajtaját is kapargatta már, bár megerősítést a hatóságok részéről még nem nyert a dolog.

A posztban a következők olvashatók:

Sziasztok!


 

Az Erdő soron történt medve csatangolásáról tud valaki valami? Mert mi csak annyi információt kaptunk a rendőrségtől, ne engedjük a gyerekeket ki és estére zárjuk normálisan az ajtót, kerítést. Mert állítólag az éjszaka folyamán az egyik lakónál jelentkezett, és az ajtót elég szépen kapargatta, be akart menni.

- írja a felhasználó.

Amint új információkhoz jutunk, elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat a boon.hu weboldalon!

Az előző észlelés:

Vigyázat! Medve kószál Borsodban, másodszor bukkant fel ugyanannak a településnek a közelében!

Egy ideje tudjuk, hogy a barnamedve már nem csak átutazóban jár hazánkban. Egy medve június után augusztusban is feltűnt az Aggteleki Nemzeti Park területén. Amennyiben ez is érdekelné, kattintson az alábbi linkre:

 

