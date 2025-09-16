17 perce
Nem szabad kiengedni a gyerekeket! - Újra medve kószál és úgy tűnik, megszerette Miskolc egyik városrészét
Méghozzá ugyanott járkál, ahol már korábban is! A medveészlelés a városban nem játék, legyen mindenki körültekintő. Mutatjuk merre lehet, tartson velünk a részletekért.
Többször lehetett már hallani medveészlelésről Miskolcon, ráadásul olyan helyeken, ahol akár gyerekek is közlekedhetnek. Sőt, nemrégiben az Avastető játszóterén is találtak erre utaló jeleket. Jelenleg a szarvasbőgés szezonja van, de úgy tűnik, a medve is beindult.
Medveészlelés Borsodban
Szeptember 16-án tettek közzé egy felhívást a közösségi médiában, ahol többen is megerősítették a medveészlelést.
Az állatot újra Perecesen látták. Az Erdő sor utcánál kószál állítólag, sőt, az egyik lakó ajtaját is kapargatta már, bár megerősítést a hatóságok részéről még nem nyert a dolog.
A posztban a következők olvashatók:
Sziasztok!
Az Erdő soron történt medve csatangolásáról tud valaki valami? Mert mi csak annyi információt kaptunk a rendőrségtől, ne engedjük a gyerekeket ki és estére zárjuk normálisan az ajtót, kerítést. Mert állítólag az éjszaka folyamán az egyik lakónál jelentkezett, és az ajtót elég szépen kapargatta, be akart menni.
- írja a felhasználó.
Az előző észlelés:
Egy ideje tudjuk, hogy a barnamedve már nem csak átutazóban jár hazánkban. Egy medve június után augusztusban is feltűnt az Aggteleki Nemzeti Park területén. Amennyiben ez is érdekelné, kattintson az alábbi linkre:
