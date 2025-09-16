Nem szabad kiengedni a gyerekeket! - Újra medve kószál és úgy tűnik, megszerette Miskolc egyik városrészét

Medveészlelés Borsodban

Szeptember 16-án tettek közzé egy felhívást a közösségi médiában, ahol többen is megerősítették a medveészlelést.

Az állatot újra Perecesen látták. Az Erdő sor utcánál kószál állítólag, sőt, az egyik lakó ajtaját is kapargatta már, bár megerősítést a hatóságok részéről még nem nyert a dolog.

A posztban a következők olvashatók:

Sziasztok!

Az Erdő soron történt medve csatangolásáról tud valaki valami? Mert mi csak annyi információt kaptunk a rendőrségtől, ne engedjük a gyerekeket ki és estére zárjuk normálisan az ajtót, kerítést. Mert állítólag az éjszaka folyamán az egyik lakónál jelentkezett, és az ajtót elég szépen kapargatta, be akart menni.

- írja a felhasználó.

