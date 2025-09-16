1 órája
A romantikus evezés és a Borsodban kószáló medve esete
Szabadul a rettegett gyilkos, a közútkezelő nem tud tenni ellene. Ahogyan az ellen sem, hogy Borsodban újra ugyanott volt medveészlelés.
Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy újra medveészlelés volt Miskolcon, vagy a romantikus evezőkről, esetleg a szabaduló gyilkos esetére kíváncsi, vagy a közútkezelő tehetetlenségére, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyedén tájékozódhat a legfrissebb eseményekről.
Nem szabad kiengedni a gyerekeket! - Újra medveészlelést jelentettek és úgy tűnik, megszerette Miskolc egyik városrészét
Méghozzá ugyanott járkál, ahol már korábban is! A medveészlelés a városban nem játék, legyen mindenki körültekintő. Mutatjuk merre lehet, tartson velünk a részletekért és kattintson az alábbi linkre:
Nem szabad kiengedni a gyerekeket! - Újra medve kószál és úgy tűnik, megszerette Miskolc egyik városrészét
Romantikus evezésen kapták lencsevégre a népszerű színészházaspárt
Minden kaland sokkal jobb, ha ő mellettem van. Ezzel a vallomással töltötték fel a fotókat a közösségi média oldalra, ahol látható a sztárpár boldogsága. Ha kíváncsi rá, kik ők és merre voltak, kattintson az alábbi linkre:
Romantikus evezésen kapták lencsevégre a népszerű színészházaspárt
Most jött: szabadul a rettegett gyilkos, akinek a bandája vadnyugatot csinált a Bükkből
Többek között Pataky Attila egykori zálogházát is ők fosztották ki. Most szabadon engedik a rablóbanda egyik oszlopos tagját. A részletekért kattintson az alábbi linkre:
Most jött: szabadul a rettegett gyilkos, akinek a bandája vadnyugatot csinált a Bükkből
Szabálytalan a létesítése, de a közútkezelő sem tud mit tenni ellene...
A tragikus közlekedési balesetekben elhunytakra az országunk útjai mellett keresztek és mécsesek emlékeztetnek. Jó ha tudjuk, hogy az út melletti kegyhelyek létesítéséhez közútkezelői hozzájárulás szükséges, hiszen forgalom-biztonsági kockázatot jelentenek. A tragikus részleteket az alábbi linkre kattintva érheti el:
Szabálytalan a létesítése, de a közútkezelő sem tud mit tenni ellene...
Ilyen és ezekhez hasonló fontos hírekről számolhattunk be az utóbbi időben.