Ilyet sem látni minden nap!

1 órája

A romantikus evezés és a Borsodban kószáló medve esete

Szabadul a rettegett gyilkos, a közútkezelő nem tud tenni ellene. Ahogyan az ellen sem, hogy Borsodban újra ugyanott volt medveészlelés.

Boon.hu

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy újra medveészlelés volt Miskolcon, vagy a romantikus evezőkről, esetleg a szabaduló gyilkos esetére kíváncsi, vagy a közútkezelő tehetetlenségére, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyedén tájékozódhat a legfrissebb eseményekről.

Újabb medveészlelés volt Borsodban
Újabb medveészlelés volt Borsodban (A kép illusztráció)
Forrás: BNPI

Nem szabad kiengedni a gyerekeket! - Újra medveészlelést jelentettek és úgy tűnik, megszerette Miskolc egyik városrészét

Méghozzá ugyanott járkál, ahol már korábban is! A medveészlelés a városban nem játék, legyen mindenki körültekintő. Mutatjuk merre lehet, tartson velünk a részletekért és kattintson az alábbi linkre:

Romantikus evezésen kapták lencsevégre a népszerű színészházaspárt

Minden kaland sokkal jobb, ha ő mellettem van. Ezzel a vallomással töltötték fel a fotókat a közösségi média oldalra, ahol látható a sztárpár boldogsága. Ha kíváncsi rá, kik ők és merre voltak, kattintson az alábbi linkre:

Most jött: szabadul a rettegett gyilkos, akinek a bandája vadnyugatot csinált a Bükkből

Többek között Pataky Attila egykori zálogházát is ők fosztották ki. Most szabadon engedik a rablóbanda egyik oszlopos tagját. A részletekért kattintson az alábbi linkre:

Szabálytalan a létesítése, de a közútkezelő sem tud mit tenni ellene...

A tragikus közlekedési balesetekben elhunytakra az országunk útjai mellett keresztek és mécsesek emlékeztetnek. Jó ha tudjuk, hogy az út melletti kegyhelyek létesítéséhez közútkezelői hozzájárulás szükséges, hiszen forgalom-biztonsági kockázatot jelentenek. A tragikus részleteket az alábbi linkre kattintva érheti el:

Ilyen és ezekhez hasonló fontos hírekről számolhattunk be az utóbbi időben.

 

